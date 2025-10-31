Il Carlino nella Terra dei Motori, dalla Ferrari alla Lamborghini: il rombo dell’Emilia-Romagna

Bologna, 31 ottobre 2025 – Il motore. Il rumore. Il suono della tecnologia che si fa colonna sonora della vita. Immaginando, finalmente e addirittura, in questo nuovo millennio, di conciliare la meccanica con il rispetto dell’ambiente, il progresso della tecnica con la tutela della natura, bene supremo.

Tutto questo, da sempre, è la Motor Valley. Una terra di promesse, di ricerca e di sviluppo: in nome del bene comune. Tra marchi prestigiosi e icone leggendarie, l’Emilia-Romagna e le Marche, da decenni, con le auto e con le moto, con i suoi ingegneri e con i suoi operai, con i suoi campioni da Lorenzo Bandini a Valentino Rossi, da Alex Zanardi a Kimi Antonelli, sono una porta aperta sul futuro. È solo dalla scuola, dall’istruzione, dalla formazione, ci tengo a dirlo, che potranno uscire gli eredi di Ferrari e Lamborghini, gli allievi della Ducati e via citando, perché la Terra dei Motori è una storia che si rinnova ogni giorno, nei pensieri e nelle parole di chi considera l’innovazione non uno slogan vuoto, ma una speranza. Che, sarei tentato di aggiungere, non morirà mai.

Del resto, quasi ad accentuare il tratto favolistico della intera, romanzesca narrazione, provvede a mo’ di esempio la fascinosa origine della verace contrapposizione tra la Ferrari e la Lamborghini. Un brand a Maranello, l’altro a Sant’Agata Bolognese. Le supercar più belle del mondo. Un derby!

Insomma, non potevano saperlo, eppure Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini hanno interpretato, in vita, il remake di un film capolavoro, “L’uomo che uccise Liberty Valance”. Nel finale della pellicola diretta da John Ford, un giornalista spiega a James Stewart: senatore, qui nel Far West tra la verità e la leggenda vince sempre la leggenda!

Tra Enzo e Ferruccio, anche. Nel senso che io non so se sia autentico l’episodio che sarebbe stato all’origine della loro gloriosa rivalità. Ma è così bello che quasi quasi conviene prenderlo per buono.

Insomma, alla fine degli anni Cinquanta il signor Lamborghini era un imprenditore di successo, grazie ai suoi trattori. Amava i bolidi del Cavallino, era un cliente affezionato della fabbrica di Maranello.

Non solo: nelle sere d’estate, Lamborghini, al volante di una Ferrari, si divertiva a sfidare gli amici benestanti in gare improvvisate su stradelli di montagna.

Occhio perché qui stiamo per entrare nel mito. Sconfitto e preso in giro da un coetaneo in una di quelle sfide, Ferruccio chiede un colloquio a Enzo Ferrari. Educatamente gli spiega che sul modello da lui usato la frizione non è perfetta: perché non provare con una frizione dei suoi trattori?

Il Drake, così continua la storia, la prende malissimo e mette alla porta il reprobo gridandogli dietro (in dialetto, qui tradotto): allora fattela da solo, la macchina, visto che sei così bravo.

Ohibò. Il reprobo, cioè Lamborghini, la prende malissimo anche lui e soprattutto prende in parola il papà delle Rosse. Si attiva, si impegna, si ingegna, anzi, sottrae bravi ingegneri ad Enzo (un nome su tutti: il geniale Giampaolo Dallara, oggi patron della omonima azienda parmigiana) e insomma di lì a poco diventa concorrente dell’uomo di Maranello sul mercato delle supercar. Arriva la Miura, un gioiello di creatività abbinata alla tecnologia, e la Terra dei Motori si arricchisce di un nuovo, prestigiosissimo brand, nel presente in mano ai tedeschi di Audi ma saldamente ancorato alle radici, nel modernissimo stabilimento di Sant’Agata Bolognese.

È autentica, questa storia? Qualcuno dice di sì, altri lo escludono. Ma nemmeno importa più di tanto. L’Emilia è il Far West d’Italia. "E nel West, senatore, tra la verità e la leggenda vince sempre la leggenda".

Miti. Sparsi sull’asfalto, a tutto gas. Prendete Valentino Rossi, il Re delle due ruote. Vi sembra un caso che solo lui, un altro figlio della Terra dei Motori, sia stato capace di vincere nel catino di Indianapolis, la Mecca a stelle e strisce della velocità, sia in moto che in macchina? È accaduto di recente e il fresco dettaglio cronistico (un successo al volante della Bmw M4 GT3 Evo, ovviamente numero 46!, nella 8 Ore di Indy) vale meno della suggestione legata alle radici, alle origini, alla cultura della emozione abbinata al rombo, al fragore, alla ricerca della sublimazione senza limiti.

Perché su una cosa non ci piove. Dalle nostre parti eroi dell’agonismo mai sono mancati, penso a figure come Alberto Tomba lo sciatore e a Marco Pantani il ciclista. Ma noi siamo quelli che dal Drake a Vale, passando per le meraviglie industriali di aziende che non esisterebbero senza il Dna della passione, ecco, noi siamo quelli che non sul futuro siamo sempre pronti a scommettere.

Perché il futuro siamo noi.