Il centro di Aeronautica e Cnr. Sul Cimone c’è la sentinella che controlla clima e ozono

C’è un sentiero che sale verso il cielo, in questi giorni d’autunno incorniciato di colori che sembrano usciti dalla tavolozza e dalla fantasia di un pittore impressionista. C’è soprattutto uno scenario naturale che incanta imboccando il Sentiero dell’Atmosfera, un percorso didattico-ambientale che si snoda sulle pendici del Monte Cimone. Non racconta solo la natura che cambia abito con le stagioni, ma offre informazioni su atmosfera e clima attraverso 14 punti informativi. Sali e studi, passo dopo passo è un percorso didattico, una singolare lezione sull’ambiente che conduce sulla vetta più alta degli Appennini, lungo la quale d’inverno, quando è ammantata di bianco, si snodano le piste da sci. Partendo da Pian Cavallaro (1880 m), il sentiero raggiunge la vetta (2.165 m), dove si trovano l’Osservatorio ’Ottavio Vittori’ del Consiglio nazionale delle ricerche e la stazione meteorologica dell’Aeronautica Militare, inserite nel programma di monitoraggio globale dell’Organizzazione meteorologica mondiale. Da Pian Cavallaro per salire verso le nuvole bisogna seguire il sentiero Cai n. 449, chiamato anche ‘La mulattiera’, per distinguerlo dalla via più ripida chiamata ‘La direttissima’, una via più breve ma più impegnativa e ripida. Questo itinerario didattico-ambientale, nato nel 2004, percorre la parte nord-ovest del Cimone e spiega attraverso i pannelli i ’’segreti’ dell’atmosfera e del clima che muta, grazie ai 14 punti informativi disseminati lungo il sentiero. Uno prende fiato e legge. Lassù in cima opera invece il Grande Fratello dell’ambiente: l’Osservatorio climatico ’Ottavio Vittori’ del Consiglio nazionale delle Ricerche la Stazione meteorologica del Servizio meteo dell’Aeronautica militare.

Il Cnr esegue osservazioni di gas serra e proprietà fisiche dell’aerosol atmosferico. E’ una piattaforma strategica per lo studio della variabilità atmosferica nell’Europa meridionale e nel Mediterraneo. Il Camm (Centro aeronautica militare di montagna) invece misurazioni di anidride carbonica, metano, ozono stratosferico, radiazioni Uv e solari, oltre all’analisi di 165.000 parametri annui utilizzati per assistenza al volo, previsioni del tempo e studio del clima. I dati raccolti sugli agenti inquinanti e i gas serra fanno parte del programma dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Grazie alla collaborazione fra Aeronautica e Cnr, il Cimone rappresenta l’unica stazione montana per studi atmosferici e climatici a Sud delle Alpi e della Pianura padana. E’ inoltre l’unico polo italiano del programma che raccoglie misure effettuate in 400 stazioni del pianeta, inserendole in database con sede in Giappone e Norvegia.

La stazione meteo oggi è totalmente automatizzata e controllata 24 ore su 24 dalla sede di Sestola dell’Aeronautica (comandante ten. colonnello Francesca Marcucci). I tecnici dell’Arma azzurra e gli esperti del Cnr attraverso una giungla di monitor, sensori, microchip, cavi, misurano temperature , pressione, umidità, intensità del vento e concentrazione di C02. I dati confluiscono in 50 bollettini al giorno spediti al Camm di Sestola per l’elaborazione e l’invio al centro di Pratica di Mare che a sua volta, insieme agli altri dati raccolti in Italia, emette le previsioni meteo prima di conferirle alla rete mondiale. Dal 1975 si misura anche il buco dell’ozono, l’incubo di oggi che condiziona temperatura e capricci del clima. L’ossessione degli scienziati e dei cittadini è la concentrazione nell’atmosfera della CO2 (anidride carbonica) che dal 1979 è in crescita. Brutto affare, ma così è. Tic tac, tic tac, uno spettrometro tiene sotto controllo l’atmosfera ogni 5 secondi. Per raccolta e continuità dei dati il Cimone risulta essere la prima stazione in Europa e la seconda al mondo dopo quella di Mauna Loa, nelle isole Hawai. Merita il Pallone d’oro per l’ambiente.

Nel 1890 fu costruita la prima struttura per controllare gli eventi atmosferici. Salirono in vetta cavalli e muli carichi mattoni, travi, attrezzi, decine di operai si misero all’opera con martelli, mazze, chiodi, cemento. Arrivarono anche frati e sacerdoti che costruirono la cappella dedicata alla Madonna delle nevi. Passò la guerra e si comprese meglio l’importanza delle rilevazioni meteo. Venne installata una nuova stazione per lo studio del clima e per l’assistenza alla navigazione aerea civile e militare. Per rendere più agibile l’accesso alla cima fu realizzata la prima galleria nella pancia della montagna utile per salire con un carrello a traino. Un lavoraccio. Decine di operai bucarono la roccia con l’orgoglio di prendere parte ad una impresa utile all’umanità. Quattro di loro persero la vita fra crolli e incidenti. Una targa all’ingresso della porta nella roccia ne ricorda i nomi: Vincenzo Antonelli, Giovanni Leandri, Ezio Rocchi, Giacomo Tassoni. Chi passa da quelle parti nelle escursioni estive si ferma in silenzio, qualcuno prega. Poi alza lo sguardo al cielo.