Il Cesena a stelle e strisce. Gli Aiello ci credono e investono: "Che passione, sogniamo insieme"

Vinciguerra

I fondi americani non hanno investito solo in serie A. Anche il Cesena, da più di tre stagioni, ha una proprietà a stelle e strisce che fa capo al JRL Investment Partners LLC. Presidente del club John Aiello.

Presidente, cosa vi ha spinto ad investire nel calcio italiano? Perché il Cesena?

"La passione. Sono cresciuto più italiano (il padre è di Ventotene, la madre originaria di Ischia, ndr) che americano sotto certi aspetti e il mio legame con la mia cultura e il mio amore per il calcio mi hanno portato qui. Tutti il consiglio di amministrazione desiderava un club storico con le caratteristiche di una squadra di serie A. Il Cesena ha tutti gli elementi di una squadra di alto livello: i tifosi, la storia, il territorio, lo stadio, grandi sponsor e un comune che lo sostiene. Siamo fortunati ad essere i custodi di questo club".

Ma il calcio italiano è legato alle città, cosa vi fa pensare che possa essere un format da esportare all’estero?

"Penso che gli investitori vedano l’Italia come un’opportunità perché ha il potenziale per tornare ad essere il miglior campionato al mondo, ma le valutazioni dei club sono relativamente più basse rispetto, ad esempio, all’Inghilterra e alla Spagna. Gli investitori vedono tutti il potenziale nel miglioramento degli stadi e nei vantaggi derivanti dall’incredibile storia e cultura".

Dopo 4 anni cosa vi ha convinti del calcio italiano e cosa cambiereste, in particolare nella serie B?

"Qui in Italia c’è una grande opportunità. Il campionato è pronto per un investimento da parte di un fondo di private equity o di altri investitori istituzionali. Ciò fornirà una spinta economica molto necessaria, migliorerà la governance e ridurrà parte della burocrazia".

Cosa sente di avere in comune con la Romagna e con Cesena?

"I romagnoli sono persone stupende e il loro calore mi ricorda molto quello tipico campano. Mi sento molto legato al territorio e alla gente di Cesena".

Dice spesso che ama venire a Cesena, cosa l’appassiona di più? Calcio a parte…

"Amo Cesena. Amo la sua gente. Quando vengo qui io e i miei cari veniamo trattati come se fossimo stati da sempre parte della famiglia. Passo il tempo in centro città, chiacchierando con tutti. Mi sento a casa. Sono grato per come le persone ci hanno accolto all’interno della comunità. I tifosi, gli sponsor, il sindaco. È tutto davvero speciale".

Quando avete acquistato il Cesena dove vi siete promessi di arrivare? Siete in linea con i progetti nonostante la proprietà sia mutata negli anni (Lewis è andato via ed è arrivato Melby)?

"Penso che finora abbiamo fatto un ottimo lavoro. Mike Melby è stato fondamentale come partner. Insieme ad Anthony Scotto, mio fratello Michael, Peter, Davide Veglia e tanti altri partner che hanno collaborato e dato il loro contributo. Non sono solo io, siamo una squadra e tutti contribuiamo e lavoriamo al meglio con i partner sul territorio di Cesena".

Cambierà ancora la proprietà, quanto è difficile trovare investitori?

"Mike Melby ha fatto un ottimo lavoro con la formazione del nostro gruppo di investitori. Al momento non è previsto l’ingresso di alcun nuovo socio, anche se insieme a Mike Melby valutiamo e siamo sempre aperti all’ingresso di nuovi investitori per ampliare il nostro progetto".

Cosa vi aspettate per questa stagione?

"Vogliamo disputare una stagione brillante e rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Cosa o chi in questi anni vi ha inorgoglito di più? Rimpianti?

"Vincere il campionato e conquistare la B è stato importante per tutti noi. Soprattutto considerando tutte le avversità del primo anno, è stato fantastico riprendersi e vedere la squadra rimontare e vincere il campionato. Ne sarò per sempre grato ed estremamente orgoglioso".

Una curiosità: quando gioca il Cesena, in America vi organizzate in famiglia o con gli amici per vedere la partita?

"Quando è possibile cerchiamo di individuare un posto in cui molti azionisti si possono riunire per guardare insieme la partita, altrimenti abbiamo gruppi di messaggi e chat. È molto divertente vedere centinaia di persone che dagli Stati Uniti guardano e seguono il club. Quando, invece, la guardo a casa, mia figlia Ella è sempre al mio fianco. Quando veniamo allo stadio, siamo molto superstiziosi".

I tifosi possono sperare di vedere il Cesena di nuovo in A?

"Sogniamo insieme, poi si vedrà…".