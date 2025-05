Il Circus è in arrivo. La carica di Minardi: "Qui una pista unica"

"Abbiamo già superato i 180mila biglietti venduti nei tre giorni. E c’è praticamente il tutto esaurito per la domenica". A una settimana dal Gp di F1, Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, società di gestione dell’attività dell’Autodromo, fa scattare l’ideale conto alla rovescia verso l’accensione dei semafori dell’Enzo e Dino Ferrari. E lancia un messaggio in vista della difficile trattativa per tenere il Circus in città anche dopo la scadenza contrattuale di quest’anno.

"Dobbiamo migliorare sempre e farci trovare pronti per mettere in difficoltà chi deve scegliere – avverte Minardi, fondatore dell’omonima scuderia faentina protagonista del Circus cavallo tra la metà degli anni Ottanta e quella dei Duemila –. Abbiamo cercato di mettere in campo tutte le energie e le esperienze che ho fatto in 21 anni di F1. Siamo passati da 3,5 a quasi 20 milioni di fatturato come Formula Imola; ma dobbiamo crescere ancora. È indispensabile commettere meno errori possibili e migliorarci sempre. E per il Gran premio, non facciamo il funerale prima che ci sia il morto".

Quanto ai punti di forza del tracciato imolese, Minardi ne elenca diversi. "Innanzitutto c’è la sua caratteristica principale, quella che qui si corre in senso antiorario. E poi a Imola c’è tutto: il veloce, il lento, il dritto e le curve. Una macchina che va bene a Imola, va bene dappertutto. Questo è rimasto un Autodromo della vecchia generazione: se sbagli, è finita; ci sono sì le vie di fuga, ma non i chilometri quadrati di asfalto che hanno i nuovi circuiti. E i piloti che lodano quest’impianto di certo non lo fanno tanto per fare. Nel panorama europeo e mondiale, Imola ha il diritto e il dovere di esserci", sottolinea il presidente di Formula Imola.

Chiusura sulla quotidianità, che vuol dire appunto Gran premio di Formula 1 del 16-18 maggio, con oltre 200mila presenze previste nei tre giorni. "Per la domenica sono rimaste poche migliaia di biglietti – sottolinea il manager –. C’è ancora disponibilità per venerdì e sabato, due giornate alle quali invito tutti a esserci in quei perché il primo Gran premio europeo è normalmente quello in cui i team portano le loro modifiche".

Quanto alla battaglia in pista, Minardi la vede così: "Ci sarà una McLaren da battere. Speriamo negli altri piloti, a partire dall’italiano Andrea Kimi Antonelli, e nella Ferrari, che porterà qui tanti aggiornamenti. Imola sarà impegnativa per tutti: speriamo nel bel tempo e di divertirci, come accaduto negli ultimi Gran premi vissuti in questo Autodromo".

