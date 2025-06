Il coraggio di mamma Virginia. Dopo un’infezione devastante è pronta a riprendersi la vita

Ci sono momenti in cui tutto si ferma, poi riparte, ma in una direzione completamente nuova. Per Virginia Baldassari, 41enne residente nella frazione bertinorese di Fratta Terme, quel momento è arrivato il 9 aprile 2024, quando un’infezione da pneumococco ha avvelenato il suo sangue con una violenza che non lasciava alternative e ha imposto ai medici decisioni radicali: l’amputazione delle gambe sotto il ginocchio, dell’avambraccio sinistro e delle dita della mano destra. Un evento che ha stravolto la sua quotidianità fatta di lavoro – in un panificio a Forlì – e di vita familiare con il marito Marco, i figli Lucrezia di 11 anni, e Filippo di 5. Ma quella che poteva essere una storia solo di dolore e perdita, si è trasformata in qualcosa di diverso. Perché Virginia ha scelto di non arrendersi al dolore: ha affrontato più di sei mesi di ricovero, prima in rianimazione in coma farmacologico, con una forza che ha colpito chiunque l’abbia incontrata. È una delle storie che il Carlino – con la viva voce della protagonista – racconta nell’evento dedicato ai propri 140 anni.

Poco prima di Natale, Virginia ha lasciato l’ospedale sulla carrozzina e ha raggiunto il centro riabilitativo di Budrio (provincia di Bologna). È lì che ha indossato per la prima volta le protesi, e ha cominciato a muovere i primi passi. Un gesto che per molti è scontato, ma che per lei ha segnato un nuovo inizio. "Sto bene, sono propositiva, ho voglia di sistemarmi e andare avanti – così raccontava emozionata a dicembre tra le mura di casa mentre ritrovava il gusto delle piccole conquiste –. Di strada ne devo fare ancora tanta, voglio tornare ad avere una vita simile a quella di prima, so che non sarà la stessa, ma tutto quello che potrò fare, lo farò".

Attorno a lei si è subito attivata una grande rete di solidarietà. Amici, concittadini, ma anche organizzazioni locali si sono mobilitati per sostenerla. La squadra di calcio in cui gioca la figlia ha promosso, a fine agosto scorso, una raccolta fondi sulla piattaforma digitale Rete del Dono, a cui si è unita la Pro Loco di Fratta Terme facendosi carico del coordinamento, che ha raccolto oltre 160mila mila euro. Il desiderio che ha unito le 1.969 persone che hanno donato è stato quello di offrire a Virginia le migliori protesi possibili e trasformare la sua casa in un luogo accogliente, adatto alle sue nuove esigenze. Ai tanti appelli a contribuire si era unita anche l’amministrazione comunale di Bertinoro, con un messaggio pubblicato dell’allora sindaca Gessica Allegni (nel frattempo nominata assessora regionale alla Cultura).

Accanto alla raccolta online, sono fiorite tante iniziative solidali in tutto il territorio: per esempio, il Gruppo Alpini di Forlì ha consegnato a Virginia un assegno di mille euro per aiutarla a rimettersi in piedi dopo il dramma. Anche le associazioni di protezione civile di Forlimpopoli e Dovadola hanno voluto dare il loro apporto, organizzando l’iniziativa ‘A pranzo con Virginia’, che ha coinvolto oltre 800 persone e ha permesso di raccogliere 20mila euro. Durante le festività natalizie, i giardini dell’ex Hotel della Città in corso della Repubblica hanno accolto una serie di eventi che hanno permesso di donare 5.700 euro. La generosità ha oltrepassato perfino i confini regionali: il circolo di Oste, in provincia di Prato, ha promosso un momento conviviale raccogliendo 2mila euro per supportare Virginia nel suo percorso.

"Sono stati tantissimi coloro che hanno voluto aiutarmi e li ringrazio tutti. Li ho tutti nel mio cuore – le parole di gratitudine di Virginia, commossa dopo l’ondata di solidarietà che l’ha coinvolta –. Il mio percorso durerà tutta la vita, le protesi saranno da ‘adeguare’ man mano che andrò avanti, così come la casa e l’auto. Ma ho mio marito che è sempre con me, la famiglia, un’intera comunità che mi sostiene, un passo dopo l’altro".

Valentina Paiano