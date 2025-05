Il cuore d’oro di Minguzzi. Clai, l’impegno che premia

Due eccellenze sportive ‘made in Imola’ ospiti ieri sera della tappa in città delle celebrazioni dei 140 anni del Carlino. Da un lato l’olimpionico di lotta greco-romagna Andrea Minguzzi che, dai Giochi di Pechino del 2008, ha un posto speciale nella storia dello sport sulle rive del Santerno: è sua, ad oggi, l’unica medaglia conquistata da un imolese alle Olimpiadi. Oltretutto, d’oro. Poi c’è la Clai Imola di volley, del presidente Stefano Mongardi e di una squadra guidata dalla capitana Sofia Cavalli, reduce dalla prima stagione in serie A2 coronata con l’obiettivo salvezza centrato nell’ultima partita della Pool Retrocessione. Emozioni di casa nostra.

"Quel 14 agosto 2008 sul tatami olimpico si materializzò la mia giornata perfetta, quella che sognavo fin da bambino – ha detto Minguzzi –. Arrivai in Cina con due bronzi europei al collo e in condizione fisica e mentale ideale. Studiai, già da casa, uno ad uno i miei avversari".

Dopo il gradino più alto del podio la ribalta mediatica. Un aspetto così lontano dall’indole di un ragazzo riservato: "Non ero assolutamente preparato, capitasse ora saprei gestirlo meglio – ha ammesso –. Per fortuna, però, non durò tantissimo. Il Carlino? Al mio rientro in Italia feci tappa in redazione a Bologna. E’ stato senza dubbio il giornale che ha seguito più da vicino la mia carriera".

Istantanee tra passato, presente e futuro per la Clai Imola: "Tra i tanti momenti indimenticabili di un’annata così importante conservo nel cuore il ritorno in campo della Cavalli dopo il suo grave e lungo infortunio – ha spiegato il presidente Mongardi –. La standing ovation del pubblico al suo ingresso è stata una testimonianza d’affetto spontanea dalla grande valenza". E La stagione 2025/2026 è già iniziata con l’annuncio del nuovo coach, ed ex azzurro di pallavolo e beach volley, Simone Bendandi: "Rispetto a quest’anno ci saranno più retrocessioni, la federazione vuole aggiungere fra la serie A2 e la serie B1 il campionato di A3 – ha sottolineato Mongardi –.Dovremo alzare l’asticella facendo una squadra ancora più competitiva. Ci faremo trovare pronti". Senza dimenticare il fiore all’occhiello del settore giovanile in ascesa: "Il futuro passa dal vivaio, è la base del nostro club – ha analizzato –. Da tanti anni lavoriamo sotto questo punto di vista con istruttori qualificati e persone che ci aiutano a mandare in campo tante squadre".