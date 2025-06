"Il digitale aiuta le aziende a migliorare i risultati. L’evoluzione però è lenta"

Gianluigi Bandini, referente del settore Innovazione, responsabilità e credito di Confartigianato Forlì. La vostra associazione conta ad oggi circa 2mila aziende. Come sta cambiando il settore nel nostro territorio?

"L’evoluzione è ancora abbastanza lenta e va incentivata, soprattutto per quanto riguarda la transizione digitale. Alcuni provvedimenti introdotti, pur complessi da attuare, hanno prodotto buoni risultati e contribuito ad aumentare la propensione alla digitalizzazione. Un esempio sono le norme che prevedono la messa in rete dei macchinari per farli dialogare a distanza: hanno avuto un impatto positivo sulla piccola manifattura, che spesso incontra maggiori difficoltà a investire in questo ambito. Oggi c’è una maggiore consapevolezza del fatto che l’analisi dei dati può realmente migliorare le performance aziendali".

Che importanza sta assumendo la sostenibilità per gli artigiani?

"Confartigianato nazionale ha dato vita a Conf Esg, una rete composta da una trentina di realtà provinciali, con l’obiettivo di occuparsi di sostenibilità, un tema sempre più centrale. Le banche, ad esempio, richiedono con crescente frequenza competenze in questo ambito, insieme alla rendicontazione delle iniziative messe in atto dalle aziende, anche di piccole dimensioni. La sostenibilità non va vista solo come un aggravio di costi o burocrazia: nel lungo periodo può portare a un risparmio di risorse, grazie alla creazione di economie di scala, alla riduzione degli sprechi e al miglioramento dell’efficienza energetica. Tutti elementi fondamentali per restare competitivi sul mercato".

Su quali progetti si sta concentrando l’associazione per sostenere le imprese?

"Il consiglio dei Giovani Imprenditori dell’associazione, che rappresenta gli associati under 40, ha promosso una serie di aperitivi dedicati al networking. Questi incontri vogliano favorire la creazione di relazioni, la condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche per affrontare le criticità. Un altro progetto su cui siamo attivi riguarda il supporto all’applicazione del codice della crisi d’impresa che prevede l’obbligo per le aziende di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a individuare in tempo segnali di difficoltà e intervenire per rilanciare l’attività. Questa normativa introduce un cambio di paradigma: l’artigiano non è più visto solo come entità economica, ma come organismo sociale, fatto di persone, che quindi va tutelato".

Il Resto del Carlino quest’anno spegne 140 candeline. Quanto è importante per Confartigianato mantenere un legame con la realtà sociale e con chi la racconta?

"L’associazione si considera parte integrante della comunità e si impegna a valorizzare il territorio. Credo che questo obiettivo ci unisca. Il giornale ci è sempre stato vicino e il vero valore aggiunto è il legame costruito nel tempo, che va continuamente rafforzato".

Valentina Paiano