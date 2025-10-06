La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
il Carlino: 140 anni di storia
il Carlino: 140 anni di storia
6 ott 2025
Il distretto ceramico resiste e rilancia

Il modello regge, supportato anche da una tecnologia che ha cuore e fabbriche tra Sassuolo e dintorni, e che oggi vale 2 miliardi

Ceramiche Marca Corona, la prima azienda sassolese fondata nel 1741

"Una volta qui era tutta campagna". Lo raccontano gli anziani che abitano in zona, misurando la fila di capannoni che da Sassuolo si allungano su Fiorano e Maranello sconfinando oltresecchia, tra Casalgrande, Castellarano e le prime colline, con propaggini tra la Bassa Modenese e la Romagna. E’ il distretto, quello ceramico, che ha cambiato la storia di queste due sponde del Secchia facendone la ‘Silicon Valley’ della ceramica e ridisegnando territori a cui la piastrella ha regalato prosperità inimmaginabili quando il modello di sviluppo era quello agricolo di 60 anni fa. Sono passati secoli da quando Marca Corona – prima ceramica sassolese, nata nel 1741 – veniva fondata, decenni da quando la moncottura – brevetto Marazzi, altra big del settore – ha rivoluzionato il processo produttivo. La piastrella, oggi superficie ceramica, ha impresso a uomini e aziende l’accelerazione che fa del distretto ceramico un cluster studiato e copiato, nonostante l’ultimo mezzo secolo abbia cambiato tutto. Non sono più i tempi in cui "se 4 sassolesi si trovano al bar giocano a briscola, se manca uno fondano una ceramica" e nemmeno quelli che, 25 anni fa, videro la ceramica battere il record dei volumi produttivi, con 630 milioni di metri quadri.

Il comparto ha attraversato le grandi crisi – dall’era glaciale evocata dal patron di Iris Ceramica Romano Minozzi 15 anni fa, al Covid – ma ha ‘tenuto’, investendo e reinventandosi, globalizzandosi con stabilimenti e showroom ai quattro angoli del globo. E se a Sassuolo non ci sono più, come diceva Beppe Grillo, che 40 anni fa si esibiva al Carani, "più Mercedes che a Stoccarda", c’è ancora un tessuto industriale/imprenditoriale che resiste. E rilancia. E ha trasformato la piastrella da ‘commodity’ per l’edilizia a ‘superficie’ per la progettazione. Elevandone gli standard tecnico/estetici, ampliando gamma e formati, mantenendo la leadership se non nei volumi produttivi, nell’appeal. Alzando il livello, e il prezzo medio: ‘vendere meno ma a di più’, l’equazione che fa ‘tornare i conti’ nonostante le sfide, complesse, dell’oggi. Dettate dell’energia – i costi energetici sono ‘esplosi’, le normative ETS imposte dall’Europa hanno fatto il resto – e da tensioni geopolitiche che hanno ‘asciugato’ i mercati.

Pandemia e conflitti hanno alterato le catene logistiche, la concorrenza estera e la crisi di Francia e Germania hanno depotenziato i mercati, i dazi sono un’ombra sull’espansione negli USA. Morale? Dopo il boom post-Covid (435 milioni di mq prodotti, fatturato a 7,5 miliardi), la produzione è 378 milioni di mq, mentre il fatturato ancora oltre i 7 miliardi di euro, con 26mila addetti e 248 aziende. A dire che il modello regge, supportato da una tecnologia che ha cuore e fabbriche tra Sassuolo e dintorni, e vale 2 miliardi. A suggerire un possibile futuro al distretto: che forse, domani, non sarà ricco come 50 anni fa, ma saprà farsi valere.

Stefano Fogliani

