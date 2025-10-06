Il distretto ceramico resiste e rilancia

"Una volta qui era tutta campagna". Lo raccontano gli anziani che abitano in zona, misurando la fila di capannoni che da Sassuolo si allungano su Fiorano e Maranello sconfinando oltresecchia, tra Casalgrande, Castellarano e le prime colline, con propaggini tra la Bassa Modenese e la Romagna. E’ il distretto, quello ceramico, che ha cambiato la storia di queste due sponde del Secchia facendone la ‘Silicon Valley’ della ceramica e ridisegnando territori a cui la piastrella ha regalato prosperità inimmaginabili quando il modello di sviluppo era quello agricolo di 60 anni fa. Sono passati secoli da quando Marca Corona – prima ceramica sassolese, nata nel 1741 – veniva fondata, decenni da quando la moncottura – brevetto Marazzi, altra big del settore – ha rivoluzionato il processo produttivo. La piastrella, oggi superficie ceramica, ha impresso a uomini e aziende l’accelerazione che fa del distretto ceramico un cluster studiato e copiato, nonostante l’ultimo mezzo secolo abbia cambiato tutto. Non sono più i tempi in cui "se 4 sassolesi si trovano al bar giocano a briscola, se manca uno fondano una ceramica" e nemmeno quelli che, 25 anni fa, videro la ceramica battere il record dei volumi produttivi, con 630 milioni di metri quadri.

Il comparto ha attraversato le grandi crisi – dall’era glaciale evocata dal patron di Iris Ceramica Romano Minozzi 15 anni fa, al Covid – ma ha ‘tenuto’, investendo e reinventandosi, globalizzandosi con stabilimenti e showroom ai quattro angoli del globo. E se a Sassuolo non ci sono più, come diceva Beppe Grillo, che 40 anni fa si esibiva al Carani, "più Mercedes che a Stoccarda", c’è ancora un tessuto industriale/imprenditoriale che resiste. E rilancia. E ha trasformato la piastrella da ‘commodity’ per l’edilizia a ‘superficie’ per la progettazione. Elevandone gli standard tecnico/estetici, ampliando gamma e formati, mantenendo la leadership se non nei volumi produttivi, nell’appeal. Alzando il livello, e il prezzo medio: ‘vendere meno ma a di più’, l’equazione che fa ‘tornare i conti’ nonostante le sfide, complesse, dell’oggi. Dettate dell’energia – i costi energetici sono ‘esplosi’, le normative ETS imposte dall’Europa hanno fatto il resto – e da tensioni geopolitiche che hanno ‘asciugato’ i mercati.

Pandemia e conflitti hanno alterato le catene logistiche, la concorrenza estera e la crisi di Francia e Germania hanno depotenziato i mercati, i dazi sono un’ombra sull’espansione negli USA. Morale? Dopo il boom post-Covid (435 milioni di mq prodotti, fatturato a 7,5 miliardi), la produzione è 378 milioni di mq, mentre il fatturato ancora oltre i 7 miliardi di euro, con 26mila addetti e 248 aziende. A dire che il modello regge, supportato da una tecnologia che ha cuore e fabbriche tra Sassuolo e dintorni, e vale 2 miliardi. A suggerire un possibile futuro al distretto: che forse, domani, non sarà ricco come 50 anni fa, ma saprà farsi valere.

Stefano Fogliani