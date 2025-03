Il futuro di Macerata. Giovani, lavoro e ateneo. Le sfide di una città ridisegnata dal sisma

Tutto ebbe inizio il 20 novembre del 1951, quando fu mandato in stampa il primo numero dell’edizione maceratese del Carlino. Giusto per farsi un’idea su quell’epoca, al timone della città c’era un sindaco partigiano – il democristiano Otello Perugini –, la stagione lirica dello Sferisterio non era ancora nata, Civitanova era poco più di un “paesotto”, con i suoi 21mila abitanti. Quasi 74 anni più tardi, alla guida del Comune c’è un imprenditore leghista – Sandro Parcaroli –, lo Sferisterio si sta preparando a ospitare la 61esima stagione lirica della sua storia, Civitanova ha sorpassato da tempo il capoluogo per abitanti, ricchezza e vitalità. Nel frattempo, il Carlino ha continuato a raccontare Macerata e la sua provincia. Lo ha fatto attraverso grandi firme, come quella di Giancarlo Liuti, per anni inviato speciale di questo giornale. Lo ha fatto in primo luogo sul fronte della cronaca, passando attraverso fatti che hanno lasciato il segno nella memoria collettiva: dalla notte di fuoco che costò la vita al maresciallo Sergio Piermanni alla strage di Sambucheto, dal massacro di Pamela Mastropietro al raid razzista di Luca Traini, dal terremoto del 1997 a quello – ancor più devastante – dell’ottobre del 2016.

E proprio il sisma è uno degli spartiacque decisivi degli ultimi anni. Mentre la ricostruzione avanza, mentre il capoluogo e l’entroterra sono al centro di quello che è stato definito “il cantiere più grande d’Europa”, non è ancora chiaro su quali direttrici si può basare lo sviluppo futuro. A Macerata come nei piccoli centri dell’Appennino si investono milioni su milioni per ricostruire scuole che però sono sempre più vuote, perché mancano i bambini. Una buona fetta di giovani – forse più che in altre parti d’Italia – aspetta solo l’occasione per fare le valigie e andarsene altrove. Un’emorragia che riguarda soprattutto l’entroterra: chi era rimasto senza un tetto dopo le scosse si è trasferito sulla costa e non sempre ritorna, anche quando la casa è stata ricostruita. Tanto più che nel frattempo il territorio montano è stato spogliato di servizi. Si pensi alla sanità: in diversi piccoli comuni il medico di base o la guardia medica sono diventati un ricordo sbiadito.

Ma contro tutto e tutti c’è chi non si rassegna, chi riempie di senso la parola “resilienza”, chi continua a scommettere sui borghi, sulle potenzialità di un territorio che ha tanto da offrire in termini di bellezza, di cultura, di qualità della vita e anche di economia. Mentre si prova (lentamente) a colmare il gap infrastrutturale che da sempre penalizza il Maceratese, i segnali di vivacità non mancano. E non è un caso che sempre più stranieri facciano capolino sui Sibillini e sulle colline maceratesi.

Quanto al capoluogo, la pioggia di milioni arrivata grazie ai fondi della ricostruzione e del Pnrr sta ridisegnando la città, anche in alcuni dei suoi luoghi simbolo. La sfida è ora fare in modo che gli investimenti fatti o in corso non rimangano fini a se stessi, ma siano capaci di dare un nuovo impulso allo sviluppo della città. Una città i cui destini sono legati a doppio filo con quelli dell’Università, autentico motore dell’economia cittadina e tra gli ultimi baluardi contro il rischio di desertificazione del centro storico.

Un rischio – quello della desertificazione – che certamente non corre Civitanova, la città costiera diventata primo comune della provincia. Qui, semmai, il problema è l’opposto: quello di governare un’esuberanza e uno sviluppo che se da un lato attirano giovani, lavoro e investitori, dall’altro portano con sé giri non sempre raccomandabili e appetiti che si scontrano con la storia della città. Dalla montagna alla costa, dopo 74 anni di Carlino a Macerata, ci sono ancora molte pagine da scrivere.