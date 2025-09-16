"Il giornalismo di qualità anche grazie a voi resiste. Ce n’è davvero bisogno"

di Francesco (*)

Centoquarant’anni e sentirli, sentirne la portata e il valore. Centoquarant’anni della storia d’Italia attraverso il racconto e lo sguardo sulla vita civile e sociale, produttiva e culturale dell’Emilia-Romagna e dei territori del Centro Italia.

È un grande patrimonio, quello che il Resto del Carlino sta celebrando insieme alle città coinvolte.

Centoquarant’anni di scrittura e di responsabilità verso i lettori, le lettrici e le loro comunità.

Tra queste, con il Carlino Reggio dal 1942, c’è Reggio Emilia, città che della sua capacità di coesione e cooperazione, sociale e politica, della passione per i diritti e per il lavoro, ha fatto una forza peculiare e creatrice che la distingue: dalla rete di servizi educativi, legati al Reggio Emilia Approach, a quelli sanitari, sociali e culturali, alle evidenze economiche internazionali.

Sappiamo quanto, con le ricadute della globalizzazione, tutto ciò vada oggi promosso e riconquistato ogni giorno e il giornalismo che ha un radicamento nel territorio, come il Resto del Carlino e il Carlino Reggio, cui come lettori va il nostro ringraziamento, ha l’onere e l’onore di far parte di questo processo, nella propria missione di informazione, conoscenza, approfondimento e dialogo intenso con il tessuto locale.

La festa dei 140 anni cade anche in una fase di svolta storica per la carta stampata e il giornalismo in generale. Il giornalismo di qualità per fortuna resiste e ne abbiamo assolutamente bisogno, come città, cittadine e cittadini.

Non possiamo che esser grati a quella pluralità di voci, che ogni giorno operano per fornirci notizie corrette.

Davanti alla disintermediazione e alle fake news, infatti, abbiamo bisogno più di prima della capacità di verificare che il giornalismo offre, mettendoci davanti non solo alla rappresentazione dei fatti, ma alla loro interpretazione critica. Solo così i cittadini e le cittadine, nel leggere e informarsi, potranno esercitare i propri diritti e doveri, secondo la Costituzione, e per questo è importante trovare nei media interlocutori affidabili.

Inevitabilmente l’avvento dell’Intelligenza Artificiale sta sfidando il panorama dell’informazione, quello dell’educazione e tutti i campi della conoscenza. Non credo che i giornalisti verranno sostituiti dall’Intelligenza Artificiale, ma certamente dovranno imparare a conoscerla.

L’Intelligenza Artificiale va interpretata in modo corretto, ovvero come supporto per condizioni di lavoro migliore, per esempio nel campo del data journalism per facilitare la ricerca e a vantaggio dei lettori.

Certamente la fase critica di oggi esigerebbe uno sforzo da parte dei decisori politici nazionali, sia dal punto di vista dell’offerta formativa, sia dal punto di vista della regolamentazione e delle risorse, per garantire la presenza così essenziale delle voci del giornalismo per la vita di un Paese e anche di una città.

(*) presidente

Fondazione Reggio Children