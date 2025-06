Il governatore Acquaroli: "Mare, borghi e colline: una regione al plurale. C’è voglia di Marche"

Dal turismo all’informazione locale, passando per lo Sferisterio e le sfide a livello di infrastrutture. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli racconta il proprio territorio.

Promozione del territorio: quali sono le strategie?

"Le Marche sono una regione che ha saputo mantenersi autentica, con una forte identità locale, e questo è un valore aggiunto in un momento storico in cui il turismo dell’esperienza prevale su quello classico della destinazione. Stiamo facendo tesoro del nostro essere una "regione al plurale" valorizzando il mare, i borghi e le dolci colline, la montagna e la natura, e anche i numerosi turismi che si possono trovare nella nostra regione, legati all’enogastronomia di qualità, alla fede, a benessere e qualità della vita, allo sport, all’arte e alla cultura, all’artigianato e ai prodotti del Made in Marche. Un mosaico di bellezze e saper fare che raccontiamo anche nell’ultima campagna promozionale con il nostro testimonial Gianmarco Tamberi: le Marche sono una regione dove ogni giorno puoi scegliere chi essere e quale esperienza vivere. Una valorizzazione a 360 gradi, così da creare un’esperienza completa e attrattiva tutto l’anno. A tutto ciò abbiamo affiancato la strategia "Marche regione dei borghi", con un investimento di 110 milioni di euro di cui 80 destinati alle imprese e 30 a progetti in rete tra Comuni e privati. Una visione che ha coinvolto i territori, perché solo credendoci insieme e investendo concretamente possiamo rilanciare le nostre eccellenze e sfruttare tutto il nostro potenziale, quello dinamico del borgo che mette a sistema il proprio patrimonio e offre esperienze uniche per la varietà dei paesaggi, il patrimonio storico e artistico e l’accoglienza".

I numeri del turismo. Che estate sarà?

"Il turismo in questi anni nelle Marche è cresciuto a doppia cifra, superando già nel 2022 i numeri pre-pandemia e confermando un record di presenze che racconta una voglia sempre più in crescita di scoprire le Marche. Rispetto al 2019, anno target, il turismo è cresciuto del 13% con l’aumento ancora più significativo dei turisti stranieri del 28%. Ad oggi, i primi mesi del 2025 promettono bene e l’estate, entrata nel vivo da qualche settimana, può regalarci delle belle soddisfazioni. Il nostro lavoro di promozione in Italia e all’estero anche attraverso strumenti non convenzionali come eventi di particolare prestigio e rilevanza e l’uso degli influencer, la valorizzazione dei borghi, la qualità dell’offerta culturale e paesaggistica stanno cominciando a dare frutti".

La Regione sostiene lo Sferisterio con la stagione lirica. Cosa rappresenta per le Marche?

"Lo Sferisterio è un’eccellenza mondiale che contribuisce, attraverso la sua prestigiosa stagione lirica, alla notorietà e all’attrattività delle Marche. La storia della lirica è segnata dalla grandezza di cantanti marchigiani noti in tutto il mondo come Beniamino Gigli, Franco Corelli, Renata Tebaldi, ma anche di compositori come Gioacchino Rossini o Giovanni Battista Pergolesi. Lo Sferisterio negli anni ha saputo fare da palcoscenico a spettacoli di ogni genere e artisti contemporanei di enorme calibro. La Regione sostiene le eccellenze marchigiane e chiaramente anche lo Sferisterio. Crediamo fortemente che sia volano di promozione e di sviluppo per il maceratese e l’intero territorio regionale".

Il rapporto con l’informazione locale?

"Al settore dell’editoria locale e dell’emittenza radiotelevisiva va il grande merito di svolgere un indispensabile servizio al pluralismo e a un’informazione capillare e costante che arriva su tutti i territori, in tutte le case. Un lavoro indispensabile per la democrazia e lo sviluppo sociale ed economico delle nostre comunità. Le varie testate hanno saputo fronteggiare con successo i cambiamenti tecnologici e normativi che avrebbero potuto determinare addirittura la riduzione dell’offerta. La Regione ha voluto dare un contributo fattivo riconoscendo l’impegno delle realtà locali, aggiornando dopo 25 anni la legge regionale sull’editoria e varando alcune misure a sostegno del settore".

E con il Carlino?

"Con il Resto del Carlino, un rapporto cordiale e costruttivo. Una testata storica e radicata che ha contribuito in questi 140 anni a raccontare l’evoluzione delle Marche in tutti i settori, gli avvenimenti più significativi, come è cambiata la comunità regionale, sempre con professionalità e attenzione e con il dovuto rigore che il giornalismo impone. A tutto il Carlino, dalle redazioni centrali e locali a tutti i collaboratori e cronisti vanno i più fervidi auguri per questo importante traguardo".

Le sfide future?

"Portare avanti le riforme e realizzare le infrastrutture e le opere che in questi anni abbiamo finanziato, progettato e avviato. E la sfida delle sfide: riportare le Marche fuori dalla transizione. In questi anni abbiamo lavorato su molti fronti per invertire la rotta: c’è competitività se ci sono collegamenti adeguati, internazionalizzazione, formazione ricerca e sviluppo, sostegno al credito e agli investimenti. Abbiamo lavorato per questi obiettivi e messo in campo strategie trasversali, perché le Marche devono tornare dove compete loro, per storia e per capacità".