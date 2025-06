Il governatore de Pascale: “L’alluvione ha colpito duro, ma le città hanno reagito bene”

Presidente de Pascale, è difficile trovare un centro più colpito dalle alluvioni di Faenza...

"Ricordo quei giorni... Il Lamone e il Marzeno si ingrossarono veramente tanto. E mentre in altre città l’acqua si fermò a 30, 40 centimetri, a Faenza siamo arrivati anche ad onde di tre, quattro metri".

Comprensibile quindi lo stato di choc che dopo anni fatica ancora ad andarsene...

"Faenza è stata ferita in maniera drammatica, ma sottolineo anche la sua capacità di reazione. Si tratta di un centro agricolo e industriale, ha saputo far fronte alle difficoltà. Ma ora...".

Ma ora cosa?

"Pretende di avere risposte sulle opere da realizzare per avere un futuro più tranquillo".

Il sindaco Isola ha fatto il primo passo, anticipando un progetto per mettere in sicurezza il territorio. Una mossa coraggiosa?

"Isola ha cercato di abbattere un muro e noi, come Regione, nel rapporto nuovo con il commissario per l’alluvione Curcio, in questo mese faremo un’assemblea pubblica, per raccontare come stiamo operando sul territorio".

Poche settimane fa avete inaugurato la prima cassa di espansione a Castel Bolognese. Un po’ piccola, però un primo passo.

"Sì, è piccola, ma è un inizio, é frutto dell’opera della presidenza Bonaccini. Ma c’è altro da fare".

L’alluvione ha colpito duro anche in Bassa Romagna. Quali differenze con Faenza?

"Qui è stata un’alluvione industriale. Penso ai danni causati a Unigrà, Vulcaflex, alla zona artifìgianale di Bagnacavallo dove operano Deco, Orva e Unitec".

Tutte aziende che sono ripartite, con grande determinazione.

"Esatto, il sistema delle imprese ha mostrato capacità di reagire. Pensate che le aziende non sono ricorse alla cassa integrazione, si sono messe subito testa bassa a lavorare. Imboccando però la via crucis degli indennizzi".

Per i quali lei si è battuto fin dall’inizio. Ora com’è la situazione?

"Adesso i soldi sono arrivati, ma non dimentichiamo che in tanti hanno ripristinato territorio e macchinari a proprie spese. Ora speriamo nelle nuove ordinanze del commissario Curcio".

Faenza è al centro del primo maxi progetto di messa in sicurezza. Un bel traguardo?

"Realizzeremo due casse di espansione, un sistema di opere alla confluenza dei due fiumi e la tracimazione controllata in pianura".

Faenza potrà finalmente dormire sonni tranquilli?

"Lo auspico. Faenza è tante cose: culla della chimica, capitale della ceramica, fulcro del settore agroalimentare nonché motore culturale della Romagna. È un territorio che ha saputo gestire crisi importanti, come quella dell’Omsa, e ripartire. Qui c’è una qualità della vita elevata ed un’economia strutturata".

Anche la Bassa Romagna ha saputo reagire bene, non trova?

"Si tratta di un territorio con lo sviluppo più recente, dopo le varie bonifiche. È diventato un sistema unico e nonostante sia strutturato in vari comuni è molto coeso".

Un capitolo a parte merita la sanità di questo territorio.

"Dalla mia esperienza di presidente della Conferenza territosiale sociale sanitaria della Provincia sono orgoglioso degli ospedali di Lugo e Faenza".

Addirittura orgoglioso?

"Sì, qui si è investito, e i risultati si vedono. Questi ospedali sono importanti presìdi territoriali. Per il futuro vedo una relazione sana e più integrazioni fra Faenza, Lugo e Imola".

E l’ospedale di Ravenna? Spesso le classifiche lo piazzano agli ultimi posti.

"Sono classifiche che lasciano il tempo che trovano. A Ravenna è in corso un grande investimento al Pronto Soccorso ed è in atto un importante turnover di professionisti. Il Santa Maria delle Croci è un ospedale più completo anche se meno specializzato rispetto a Rimini e Cesena".