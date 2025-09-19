Il grande cuore di Cesena. Volontariato e no profit dalla parte dei più deboli

"Forza, vecchio cuore romagnolo" gridano in curva i tifosi del Cesena Calcio. Va certamente bene quando si tratta di raccontare dello spirito della squadra e del suo popolo, ma in effetti quella è solo la buccia. Perché il ‘vecchio cuore romagnolo’ che batte in città è quello che caratterizza lo spirito di tanti cesenati che ogni giorno si mettono a disposizione della comunità per allungare le loro mani verso chi chiede aiuto. ‘Cesena città solidale’ si dice spesso parlando della nostra comunità e chi in questa comunità ci vive sa bene che lo slogan è tutt’altro che un luogo comune. Lo dimostra la fitta rete di associazioni di volontariato che operano a 360 gradi nei più svariati ambiti, da quelli sanitari a quelli umanitari, mettendo a disposizione del prossimo tempo e risorse. I riferimenti partono dalle corsie ospedaliere, in riferimento ai macchinari donati, o ai sorrisi regalati. Come quelli che i dottori clown del Dottor Jumba portano nel reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini, aggiungendo il buon umore alla competenza e alle qualità del personale sanitario in servizio. Assocuore, tanto per continuare a citare qualche riferimento, ha avviato una campagna che non ha eguali a livello nazionale e che punta a formare migliaia di giovani individuati tra i banchi delle scuole superiori del territorio, con l’intento di abilitarli all’utilizzo del defibrillatore. L’intento è quello di fare in modo che tra le strade e nelle case della città ci sia un altissimo numero di persone in grado di affrontare i primi istanti – spesso quelli decisivi – successivi a un attacco di cuore: nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, un corretto intervento salvavita può essere lo spartiacque tra la vita e la morte. Un obiettivo ambiziosissimo, al quale si potrà arrivare grazie all’impegno dei volontari e alla generosità del territorio.

Restando sul territorio, a Cesena è stato tagliato il nastro del ‘Prime Center’ eccellenza a livello quanto meno regionale nella gestione dei periodi successivi alla diagnosi e alla cura di patologie oncologiche. La struttura, che porta il nome dello Ior, è stata realizzata negli spazi della dismessa scuola elementare di San Cristoforo. In relazione alle malattie neurodegenerative, è invece nata la Fondazione Maratona Alzheimer: il nome dice tutto sulle modalità di approccio alla tematica, mentre i fatti parlando di circa 600.000 euro già raccolti negli anni a favore della ricerca e di tanti progetti attuati per provare a cambiare il domani, partendo dall’oggi. I nomi da fare sarebbero tanti e sono tutti importanti. Un esercito di centinaia (complessivamente probabilmente migliaia) di volontari ogni giorno indossa una divisa, si mette al volante di un mezzo o suona il campanello di una casa per portare sollievo a chi soffre. La Croce Rossa, la cui sede era stata distrutta dall’alluvione del maggio 2023, si è risollevata grazie anche al grande abbraccio della città, così come la Caritas ogni giorno trova risposte concrete a bisogni reali, di cibo, di vestiario, di un tetto sotto il quale passare la notte, di parole da scambiare con qualcuno che non giudica, aita. Ci sono la mensa, i centri di ascolto, le attività nelle parrocchie. La vita non è una gara, eppure gli ultimi sono in tanti. In troppi. I molti ai quali questo non va bene, non esitano a rimboccarsi le maniche. Chi devolvendo fondi, chi sedendosi allo stesso lato di un tavolo che non si impreziosisce con l’argenteria, ma col calore umano. ‘Mangia ciò che vuoi, dona ciò che puoi’ è il motto delle Cucine Popolari, diventate un punto di riferimento per tante donne e uomini che di riferimenti non ne avevano più. Si sono allagate, sono ripartite, hanno rilanciato, offrendo anche il servizio delle ‘Officine Popolari’ che riparano e mettono a disposizione gratuitamente biciclette.

Le porte sono aperte a tutti, a chi alla fine del pasto può permettersi di pagare il conto e a chi non può farlo. Il menù è lo stesso, non ci sono sale vip, ma un’unica grande stanza nella quale si mangia insieme, condividendo lo stesso pasto, che magari sembra poco, ma che in realtà è tantissimo. Quando il sole tramonta e il freddo si fa sentire, c’è chi inizia a esplorare un altro mondo, buio, non perché non ha luci, ma perché è nel buio che vive e prova a dormire chi non ha un tetto. ‘Via delle stelle’ è l’indirizzo dei senza fissa dimora ed è anche il nome dell’associazione di volontari che operano per provare a rischiarare quel buio. Portando cibo, accompagnando a un dormitorio. Proponendo soluzioni. Perché dopo la notte viene sempre il giorno e perché a Cesena c’è una comunità alla quale non interessa correre per conto proprio. Qui si preferisce andare insieme, verificando che alle proprie spalle non resti nessuno. E allora sì, il pallone non c’entra, ma hanno comunque ragione i tifosi: "Forza, vecchio cuore romagnolo".