Il guru del vintage: "Vestiti usati, che passione. I falsi li scopro con l’olfatto"

I pezzi che hanno subito danni durante l’alluvione non li ha censiti tutti, perché "sarebbe stato un colpo troppo forte". Così li ha individuati nel tempo, ‘diluendo’ il dispiacere. E oggi, che la situazione è tornata alla normalità, Angelo Caroli, fondatore di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace a Lugo, punto di riferimento internazionale per l’abbigliamento vintage, sorride.

Caroli, tra i pezzi danneggiati irreparabilmente, ne ricorda alcuni più di altri?

"Di sicuro un manichino da uomo anni ’30 in cartapesta, dipinto a mano, era un pezzo raro. E poi otto borse di Chanel appena comprate che galleggiavano, la pelle non era recuperabile. Per fortuna l’archivio era al primo piano e si è salvato".

Quanto è cambiato il mercato del vintage in questi anni?

"Tanto, è un mercato sempre in movimento. Fino all’alluvione con il nostro archivio storico lavoravamo principalmente con l’estero, ora è risalito il mercato italiano. Durante il Covid erano aumentate le vendite on line, ora si vende di più in presenza. Poi c’è stata la crisi del settore del lusso. Insomma i fattori sono tanti".

È un mercato che si è anche espanso molto rispetto a quando lei ha iniziato.

"Assolutamente. Me ne rendo conto in occasione del Lugo Vintage Festival, ad ogni edizione ci sono nuovi espositori, è un mondo in crescita. Le persone capiscono che quello che hanno in casa ha valore, tanti comprano e rivendono on-line. All’inizio eravamo io e pochi altri, ora non più, ma è giusto così".

E dai ‘falsi’ come ci si difende? Soprattutto negli accessori.

"Anche quello è un mercato in continua crescita...e le contraffazioni sono sempre più sofisticate. L’esperienza conta molto, e anche l’aggiornamento. Ci sono siti che insegnano a distinguere i falsi anche con l’intelligenza artificiale. Ci sono alcuni ‘trucchi’, ad esempio noi esperti la prima cosa che facciamo di fronte a una borsa di Hermès è annusarla, perché la concia di Hermès non si può riprodurre".

Come si è reso conto che il vintage, quando ancora non si chiamava neanche così, era diventato un lavoro?

"Mia madre a un certo punto mi chiese se volevo continuare a vendere ‘vestiti usati’. Sono stato zitto un attimo, poi ho risposto di sì. ‘Se mi diverte ed è interessante voglio continuare’ le ho detto. Ed è ancora così".

Si ricorda i primi articoli su di lei usciti sul Carlino?

"Mi dedicano articoli tanti giornali di moda, ma la mia famiglia, gli amici, mi chiamano quando esce qualcosa sul Carlino. Ricordo la prima volta sul Nazionale, è stata una grande soddisfazione".

Annamaria Corrado