Il lungo compleanno del Carlino: eventi, iniziative e progetti. Il nostro viaggio nei territori

Bologna, 4 aprile 2025 – Da 140 anni al fianco dei nostri lettori. Dopo lo speciale compleanno celebrato la scorsa settimana a Palazzo Re Enzo, a Bologna, con al nostro fianco i vertici nazionali e locali delle istituzioni e i volti più importanti dell’imprenditoria, il Resto del Carlino è pronto a proseguire i ’festeggiamenti’ anche nelle prossime settimane facendo tappa nelle principali città del territorio dove organizzeremo eventi e iniziative per essere sempre più vicini ai nostri lettori. Sarà l’occasione per rafforzare un legame speciale che, da sempre, fa del nostro quotidiano e, più recentemente, anche del suo portale web, un punto di riferimento libero e affidabile. Un quotidiano che fa del suo radicamento nelle comunità il suo punto di forza come ha ribadito l’editore, presidente e ad di Monrif, Andrea Riffeser Monti, alla serata di gala che si è tenuta a Palazzo Re Enzo.

Lo speciale sui 140 anni del Carlino

Una serata che ha visto la direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, Agnese Pini, e il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, intervistare, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini assieme ai tanti rappresentanti istituzionali, artisti, musicisti, imprenditori e scrittori che hanno voluto celebrare il nostro quotidiano, nato il 21 marzo 1885. Una festa con oltre 600 ospiti, 90mila visualizzazioni in diretta streaming che non ha mancato di affrontare le tematiche più importanti per i territori, come la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. Tema che è stato affrontato alla presenza del governatore Michele de Pascale e del commissario straordinario Fabrizio Curcio. Una serata speciale anche per le Marche, guidate dal presidente Francesco Acquaroli, e per Bologna, alla presenza del sindaco Matteo Lepore, ma anche per le tante altre località, grandi e piccole, profondamente legale al Carlino. La tappa iniziale di un percorso che ci porterà a vivere con sempre maggiore intensità il territorio. Tutto visibile anche su 140anni.ilrestodelcarlino.it