"Il Made in Italy la nostra forza"

"Siamo e continueremo a essere un produttore 100% made in Italy. O meglio, made in Imola. In questa città siamo nati, ci siamo sviluppati e siamo riconosciuti in tutto il mondo con il nome della nostra città". Meglio non poteva tradurre il presidente Stefano Bolognesi oltre 150 anni di storia e di legame della Cooperativa Ceramica con la ‘sua’ Imola. Tre secoli di storia contrassegnati da valori che non sono mai cambiati. "Responsabilità verso le persone, verso gli stakeholder, verso il territorio. Autonomia nelle scelte e nelle decisioni dal contesto esterno e mutualità intergenerazionale, ossia visione e consapevolezza del futuro di chi verrà dopo di noi", li riassume Bolognesi, che non dimentica in 151 anni quello che è stato il passaggio secondo lui più importante della storia della Cooperativa Ceramica. "Il 1922, che segna il passaggio di Cooperativa da una dimensione artigianale ad una industriale, con il contestuale trasferimento dallo storico opificio in via Quaini nel centro storico di Imola all’attuale di via Vittorio Veneto, acquistato da una precedente Cooperativa di produzione vetraria", sottolinea.

Da quell’anno in poi la Ceramica è diventata una realtà sempre più importante, cominciando poi negli anni ’80 "a guardare il mercato oltre i confini nazionali, partecipando a fiere ed esprimendo una sua forte vocazione all’export", un trend poi rafforzato sempre più "perché continuiamo anche oggi a vederci – rafforza il concetto Bolognesi –, come un produttore 100% made in Italy, o meglio made in Imola, con visione strategica di penetrazione commerciale in tutti i mercati contendibili a livello globale". Naturale, data la vocazione di Cooperativa Ceramica, la preoccupazione per l’incertezza che arriva da oltre Oceano. "Il mercato Nord americano – non ci gira attorno il presidente Bolognesi –, è uno dei più importanti in termini di quantità esportate e qualificazione del nostro posizionamento commerciale. Il tema dazi oggi sta generando sul mercato grande incertezza, rallentando acquisti e decisioni dei nostri clienti. Il nostro punto di vista è chiaro, ed è assolutamente negativo".

Claudio Bolognesi