Il made in Marche nel mondo: "Tipicità ha fatto conoscere il meglio del nostro territorio"

Da oltre trenta anni valorizza e promuove il made in Marche, attraverso format sempre nuovi.

È questo e tanto altro Tipicità, un festival ideato e diretto da Angelo Serri che ha reso il brand un contenitore di iniziative e appuntamenti per far conoscere le radici autentiche di una regione, esplorando non solo il suo patrimonio culinario fatto di tantissime eccellenze, ma anche le tradizioni, l’artigianato e la sua identità unica.

Serri, come è nata l’idea di Tipicità?

"Tipicità è nata nel 1993 per promuovere i prodotti enogastronomici marchigiani in un periodo in cui ancora non si parlava così tanto, come ora, di enogastronomia: si mangiava, ma senza la ricerca che invece c’è oggi. Negli anni Tipicità è cresciuta e si è trasformata, diventando sempre di più al passo con i tempi. È stata anche un’occasione per far conoscere ai marchigiani stessi, che non ne aveano ancora consapevolezza, i prodotti della regione. È diventato uno strumento di promozione del territorio, che lega tra di loro tutto quello che contraddistingue il made in Marche. È un creatore di relazioni, che lega il vino con la scarpa. Tipicità, negli anni, è uscita dai confini regionali delle Marche, dialogando con altre realtà, sia italiane che estere, per portare fuori dalla regione le nostre esperienze. Tipicità è un progetto cresciuto negli anni, si è trasformato allargando i suoi orizzonti con iniziative sempre nuove".

Può farci qualche esempio in questa direzione?

"Oggi del grande contenitore di Tipicità fanno parte Tipicità in blu, l’evento che racconta la trasformazione della blue economy, dove ricerca, nautica sostenibile e nuove tecnologie si incontrano per progettare il futuro, il Grand Tour delle Marche, un nuovo viaggio nel cuore autentico della nostra regione, alla scoperta di borghi, paesaggi, sapori e saperi che rendono le Marche un territorio unico. Poi c’è Tipicità Evo, con Evo che sta evolution, un viaggio nei linguaggi del contemporaneo".

Quali sono stati gli ultimi eventi di promozione della regione?

"Siamo di ritorno da Expo Osaka, che, nella settimana dal primo al sette giugno, ha visto le Marche protagoniste del Padiglione Italia e di molteplici iniziative fuori Expo. Oltre centocinquanta le organizzazioni ed i soggetti giapponesi direttamente coinvolti nelle attività da noi proposte nel corso di questa trasferta nell’Estremo Oriente. I nostri prodotti hanno sorpreso e incuriosito".

Con il passare degli anni quanto sono diventate importanti per i produttori e gli imprenditori locali esperienze come quella di Tipicità?

"Insieme con Tipicità sono cresciuti anche i produttori locali. Il cibo è il più potente mezzo di comunicazione: toglie i freni inibitori, intorno ad una tavola si fraternizza, si parla, si fa business. E questo i produttori locali lo hanno capito, dando ad esempio maggiore valore al modo di presentarsi, al packaging. Anche il consumatore è cresciuto, si è evoluto. Legge, ricerca, si documenta. È sempre più attento non soltanto al gusto, ma anche alla qualità del cibo. E questo è stato un grande stimolo per il produttore locale".

Quanto è importante fare promozione del territorio e quali sono le bellezze delle Marche maggiormente apprezzate fuori dai confini regionali e all’esterno?

"Siamo usciti dal cono d’ombra. Le Marche non sono ancora conosciute come regione, ma questo a mio parere rappresenta un vantaggio. Nel turismo non ci sono stati i flussi di massa, ma siamo per un turismo a misura d’uomo. Le Marche sono la meta esotica fuori porta, vicina ma sconosciuta. E per chi viene qui per la prima volta è una sorpresa. Anche l’enogastronomia marchigiana rappresenta una sorpresa. Vantiamo icone solo nostre, come il ciauscolo o il Verdicchio. E i nostri prodotti, dal mare alla montagna, sono rappresentativi degli ambienti così diversi che abbiamo nelle Marche.