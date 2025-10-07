Il mondo sportivo: "Calcio e pallavolo, impegno e passione per migliorare sempre"

Se c’è un filo rosso che lega dalla prima copia a oggi gli ormai ottant’anni del Carlino Modena, dentro ai 140 anni del giornale celebrati ieri, questo è il filo dello sport, da sempre presente nelle pagine del quotidiano più antico della provincia e ieri protagonista sul palco del Teatro della Fondazione San Carlo. Il collegamento, l’assist è stato fornito da Leo Turrini e Antonio Panini, che hanno aperto parlando di Gruppo Sportivo Panini, ma soprattutto di figurine. Ecco allora che l’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali ha introdotto il suo intervento parlando proprio dei calciatori che la società neroverde è riuscita a lanciare negli anni: "Sassuolo Calcio di figurine importanti in questi anni ne ha ‘prodotte’ – le parole di Carnevali – basta solo pensare a quanti giocatori hanno esordito in Nazionale grazie alle loro prestazioni nel Sassuolo. Io sono a Sassuolo da 13 anni, con una proprietà, quella della famiglia Squinzi, che da anni punta sui giovani e punta alla crescita, cercando di fare sempre meglio, ogni giorno. Nonostante le tante soddisfazioni delle stagioni in serie A, le squadre di blasone battute anche più volte, non smettiamo mai di sognare e porci degli obiettivi". Sul palco poi è stata la volta del volley, con anche due graditi e inattesi ospiti dalla squadra di SuperLega, Paul Buchegger e Matias Giraudo: "Siamo entusiasti di poter iniziare tra due settimane – il commento di Paul Buchegger – siamo pronti per affrontare il campionato cercando di arrivare il più in alto possibile". Matias Giraudo con lui: "Bellissimo essere qui a Modena, un posto conosciuto da tutti nel mondo del volley". Andrea Sartoretti, direttore generale della squadra: "L’entusiasmo della città si sente ancora altissimo. A Modena il volley è di casa. L’importante per noi e per la piazza, quest’anno, è avere pazienza, perché i giovani non sempre fanno tutto perfetto. Il giornale? Tutti leggiamo pagelle e cronache, lo facevo anche io quando ero un giocatore". Infine il dominatore della scena delle ultime settimane, Carlo Rivetti presidente del Modena Calcio: "Questo compleanno del Carlino non poteva cadere in un momento migliore – sorride e scherza Rivetti – e sono consapevole che le copie vendute dal giornale aumentano se il Modena vince, vi chiederò una percentuale". Il patron giallobù passa poi a parlare dell’entusiasmo del momento: "Deriva dai risultati, ma anche dai nostri investimenti sul centro sportivo, che vorremmo avere pronto all’inizio della prossima stagione. Da quando siamo arrivati alla proprietà abbiamo parlato di una fase di progetto, ma io sono anche felicissimo dei nostri ragazzi ‘under’ che giocano in Nazionale. Quelli sono la soddisfazione più grande, perché crescono con noi".

Alessandro Trebbi