Il nuovo Bufalini prende forma. Ma ci sarà ancora da attendere

Giordani

Assodata l’eccezionalità dell’opera e della sua ricaduta ben oltre i confini di Cesena, è inevitabile che l’attenzione sul Bufalini Due resti concentrata intorno ai tempi di realizzazione. "Che sia il 2030 e 2032 non cambierà l’impatto che il nuovo ospedale avrà sulla città. Ciò che conta è la straordinaria importanza del progetto, secondo solo, forse, alla diga di Ridracoli", taglia corto però il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Se sarà quella la data fatidica, tuttavia, e se vogliamo fissare il punto di partenza dal primo finanziamento stanziato dalla Regione, saranno trascorsi almeno 15 anni dal momento in cui l’idea è uscita dalla dimensione embrionale.

Ma la certezza dei tempi è smentita dalla stessa complessità dell’opera. E con essa cresce il timore che i 306 milioni di euro di spesa totale (compresi i 132 milioni finanziati da Inail "che non sono un contributo, ma un investimento a tassi non speculativi" ricorda Lattuca) possa lievitare ancora.

Nella seduta del Consiglio Comunale di Cesena che ha dato il placet al progetto - un consenso sofferto per il quale le minoranze in consiglio hanno cercato anche rassicurazioni tecniche sulle quali però nulla è stato lasciato al caso nel lungo iter che ha portato al progetto definitivo - la parola d’ordine del sindaco è stata "concentriamoci sulla sua valenza politica e sanitaria e lasciamo ai tecnici le sofistica rilevazioni d’obbligo per un’opera di questa portata".

Ma una novità c’è, dopo l’approvazione del progetto in consiglio comunale. Validato da una ente esterno, il Bufalini Due ha fatto un deciso passo avanti: "Lo studio Altieri - informa Enzo Lattuca - ha avuto incarico di lavorare per rendere esecutivo il progetto. Il passo successivo saranno le gare d’appalto". "Mi auguro - prosegue il sindaco - che si arrivi a quella tappa nel primo trimestre del prossimo anno in modo che già nel 2026 sappiamo a chi sarà affidata la costruzione".

Secondo Lattuca il Bufalini Due rappresenta "una speranza per il Servizio Sanitario Nazionale in un momento in cui i finanziamenti governativi, e già dal governo Draghi, appaiono insufficienti a garantire un futuro al sistema sanitario universalistico".

I progettisti dello Studio Altieri Spa (che ha nel proprio portfolio i progetti di 250 ospedali nel mondo) hanno fatto del nuovo ospedale cesenate l’espressione di una nuova filosofia della sanità che si basa su una rete integrata di servizi sul territorio. Giova intanto ricordare che ad oggi, nell’area di Villachiaviche in connessione con il casello autostradale di Cesena Sud c’è poco più che il vento che accarezza l’erba, benché siano stati effettuati i rilievi geologici, idraulici e di stabilità dei terreni. Com’è ampiamente noto il progetto definitivo prevede la costruzione di un complesso che anche grazie alla sua collocazione geografica baricentrica sarà centro logistico per tutta la Romagna. Una valenza di area romagnola sarà in particolare attribuita come ora al Trauma Center.

Il nuovo ospedale si estenderà su un’area di 17 ettari (con oltre 96 mila metri quadri di interni) e sarà caratterizzato da strutture poco elevate in altezza, quindi di basso impatto ambientale.

Spiccheranno due edifici di quattro piani (per ospitare le degenze e gli ambulatori medici), più una piastra (per le funzioni sanitarie generali, l’area dell’emergenza/urgenza ed i servizi per l’utenza esterna) e un fabbricato per i servizi generali e logistici.

La concezione della nuova struttura è improntata alla flessibilità, pronta a cambiare a secondo delle esigenze terapeutiche, tecnologiche e organizzative. Avrà una dotazione di 433 posti letto, di cui 78 di terapia intensiva, 16 di degenza diurna, 15 sale operatorie, 4 sale operatorie ibride e 2 sale operatorie blocco parto. All’esterno ci saranno 20 posti moto, 1.303 posti auto di cui 461 per i visitatori e 645 per il personale, 65 posti ricarica auto elettriche, 7 posti per ambulanze, 128 posti bici per visitatori e personale. Ci sarà spazio per quasi 84 mila metri quadri di verde.

Che ne sarà dell’attuale mega struttura ospedaliera (il ‘vecchio’ Bufalini) cresciuta in modo tentacolare tra collina e centro? Sarà, presumibilmente (ma progetti chiari ancora non ce ne sono), rifunzionalizzata, mantenendo attività diurne e servizi territoriali, come la Lungodegenza e, forse, la Medicina Nucleare.