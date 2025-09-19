Il parco delle Foreste Casentinesi. Un polmone verde di 36mila ettari

Quando "essere al verde" è ricchezza per la mente e il corpo. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nato nel 1993 con Decreto del Presidente della Repubblica, è una delle più importanti aree naturali protette italiane. Si sviluppa per oltre 36.000 ettari, condensati sul crinale tosco-romagnolo, tra Romagna forlivese e cesenate e Toscana aretina e fiorentina. Per il Cesenate è interessato il territorio di Bagno di Romagna, dove, si può dire, che prende il via quella Wellness Valley, che poi dal crinale si allunga nella Valle del Savio. Nel territorio sud-ovest del Comune di Bagno, si trova, fra l’altro, Poggio Scali, che svetta a quota 1.520 metri e regala coinvolgenti primati. Infatti, nell’area di Poggio Scali, per Marco Albino Ferrari, divulgatore culturale e ambientale, ha casa l’aria più pura e buona che si possa respirare lungo il Bel Paese. Inoltre, Poggio Scali regala il punto d’osservazione visiva da far invidia a Giano Bifronte. Ludovico Ariosto, nell’Orlando Furioso, nel far fluire le sue rime, scrive che da quel poggio è possibile vedere sia il Mare Adriatico che il Tirreno. E in territorio di Bagno si trova anche la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, ora ampia quasi 800 ettari, la prima costituita in Italia, con imprimatur ministeriale nel 1959. Ma le radici dei suoi alberi monumentali superano di gran lunga quella data, certificando all’anagrafe di madre natura anche ben oltre i 500 anni di età. Sasso Fratino è anche tra le foreste più medagliate d’Italia. Oltre a vari altri riconoscimenti, dal 1985 si fregia anche del Diploma del Consiglio d’Europa, e dal 2017 anche di quello di Patrimonio dell’Umanità Unesco per le sue maestose faggete vetuste. Una foresta vergine (o quasi), dove è rigorosamente vietato l’ingresso. Essa è regno soltanto di flora e fauna. Il Parco è un vero santuario della natura. Del resto ne fanno parte anche le "Foreste sacre", che fanno da corona al Santuario francescano della Verna e quelle dell’eremo di Camaldoli. Foreste che affondano le radici di migliaia e migliaia di alberi plurisecolari, alti anche 50 metri.

Piante colossali i cui fusti sono andati anche a fare "alberi di maestra" per le navi delle Repubbliche marinare, o anche a sostenere le grandiose cupole di cattedrali e le strutture dei più importanti e maestosi edifici pubblici della Toscana del ‘500. Foreste nutrite e allevate, con religiosa maestrìa, fin dai primi secoli del mille, dai seguaci di S.Francesco d’Assisi e dai monaci camaldolesi di S.Romualdo, ravennate. Ma se la flora è il fiore all’occhiello del Parco, anche la fauna è quasi da Arca di Noè, vista la gran quantità delle specie di animali selvatici che popolano, complessivamente in varie migliaia, quell’area protetta. Per la fauna, vi hanno habitat ben 5 ungulati: caprioli, cinghiali, daini, mufloni, cervi. Per questi ultimi, il Parco a fine settembre, da più anni, provvede al censimento del cervo al bramito (nel 2024 la stima è stata di oltre 2.000 esemplari) e del lupo (stima di circa 100 unità) col sistema del wolf-howling. Inoltre, sui cieli del Parco osa volare anche qualche coppia di aquila reale, oltre a tanti altri uccelli, rapaci e non.

Dunque, nel Parco vive e vegeta una straordinaria flora e fauna che ha vinto e avvinto anche l’interesse di due brillanti naturalisti e divulgatori scientifici locali:Mia Canestrini di Bagno di Romagna, autrice anche del libro "La ragazza dei lupi", e Andrea Boscherini di San Piero in Bagno, che è anche youtuber per il Parco. Entrambi sono volti noti al grande pubblico, collaborando su temi ambientali già da vari anni con TV nazionali, in specie per la RAI. Nei loro interventi dal piccolo schermo non fanno mancare grande attenzione e citazioni di rilievo sul Parco, non reclamate per sfizio dalla geopolitica, ma dalla intrinseca valenza e dalle eccellenze di quell’area protetta, che trova splendido spazio anche nella loro terra natia. Il Parco è ben visitabile grazie ai numerosi sentieri, strade e stradine nel bosco (di rilievo quella da Cancellino alla Lama di Bagno, definita la strada forestale più bella d’Italia), che si snodano in fitta ragnatela per varie centinaia di chilometri fra boschi, foreste, praterie, corsi d’acqua, che rapiscono la gran voglia di camminate e escursioni a piedi, in bike, a cavallo, da parte di numerosissimi appassionati della natura. Partenze (e arrivi) per il Parco sono possibili da varie località, fra cui il borgo di Ridracoli di Bagno, che offre anche la possibilità di visitare la colossale diga, costruita negli anni ‘70/’80 per realizzare l’invaso per l’acquedotto della Romagna. Sono tante le attività, i corsi professionali, gli eventi, le pubblicazioni, i convegni, messi in campo dall’Ente Parco, che dispone di oltre 10 Centri Visita e Punti Informazione, per fare conoscere sempre più e meglio la vitale salvaguardia e il dovuto rispetto per la natura. Sentenzia San Bernardo di Chiaravalle: "Nelle foreste troverai più che nei libri".

Gilberto Mosconi