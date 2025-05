Il polo della riabilitazione. Qualità e alta professionalità. L’eccellenza di Montecatone

Sfide affrontate, traguardi raggiunti e un forte legame con il territorio: Mario Tubertini, commissario straordinario dell’Istituto di Montecatone, racconta il percorso dell’ente tra innovazione, ricerca e impegno per la riabilitazione.

Tubertini, quanto è importante, nelle vostre attività, il rapporto con la stampa?

"Attribuiamo grande importanza al rapporto con la stampa, per informare la comunità, i pazienti e gli stakeholder sui risultati raggiunti, i progetti in corso e gli obiettivi futuri. Questo rapporto contribuisce a rafforzare la fiducia nel Montecatone e a valorizzare il suo ruolo di eccellenza nazionale nel campo della riabilitazione, oltre a promuovere la sensibilizzazione su temi legati alla disabilità e alla riabilitazione specialistica. Il Resto del Carlino è la testata storica della città e rappresenta un riferimento quotidiano".

Il vostro istituto, così come il Carlino, ha un forte radicamento sul territorio: quanto conta per voi il rapporto con la comunità?

"Rappresenta un elemento strategico della nostra missione. Infatti, collaboriamo attivamente con il tessuto sociale del territorio, principalmente attraverso la Fondazione Montecatone Onlus, che coordina le realtà di volontariato e promuove iniziative di solidarietà complementari all’attività clinica. Abbiamo sviluppato una solida rete di accordi con organizzazioni di volontariato per migliorare il supporto ai pazienti e organizziamo regolarmente eventi culturali e progetti di sensibilizzazione rivolti alla comunità che mirano a promuovere una cultura inclusiva sulla disabilità e a sensibilizzare sui rischi legati agli stili di vita, coinvolgendo scuole e giovani del territorio. Manteniamo inoltre un dialogo costante con le istituzioni locali, considerandolo essenziale per lo sviluppo dell’Istituto e per garantire che i nostri risultati abbiano un impatto positivo sulla comunità imolese".

Quali sono i valori fondanti dell’istituto?

"Si basano sull’attenzione all’altro, con accoglienza ed empatia nelle relazioni e sull’equità nell’accesso alle cure. Ci distinguiamo per l’alta professionalità con un impegno costante all’aggiornamento e alla formazione, operando sempre con coerenza e trasparenza. Qualità e innovazione guidano la nostra assistenza, che evolve continuamente per rispondere alle nuove esigenze. Questi principi sostengono la nostra missione principale: porre la persona al centro, per restituire la massima autonomia possibile e favorire l’inclusione sociale dei pazienti con lesioni midollari e cerebrolesioni acquisite".

Che anno è stato per voi il 2024?

"E’ stato finalmente un anno abbastanza normale dopo l’epidemia Covid. In generale, negli ultimi cinque anni abbiamo realizzato importanti potenziamenti con risorse proprie: abbiamo avviato la radiologia con TC e RM di qualità, che contribuisce anche a ridurre i tempi di attesa diagnostici nel territorio imolese e inaugurato la palestra robotica, un salto epocale che introduce l’intelligenza artificiale nella neuroriabilitazione. Con l’apertura della piastra ambulatoriale, i pazienti con lesioni spinali o gravi cerebrolesioni possono ricevere tutte le cure necessarie all’interno della struttura, evitando spostamenti traumatici. Sul fronte della ricerca, nonostante i limiti imposti dalla nostra natura giuridica, abbiamo potenziato l’attività scientifica attraverso accordi con istituti nazionali ed europei. Durante la recente visita della ministra Locatelli, ho proposto la costituzione di una rete nazionale delle unità spinali con Montecatone come possibile coordinatore, per migliorare l’assistenza ai circa 2700 nuovi casi annui di lesioni spinali".

Quali sono le sfide dell’istituto, visto anche il panorama sanitario regionale e nazionale?

"Prioritariamente il percorso per la trasformazione di Montecatone in ente pubblico. Siamo più vicini alla meta, credo, con tutte le condizioni necessarie ora presenti per procedere con questa importante evoluzione. Sebbene non possiamo definire tempistiche precise, stiamo lavorando con tutti gli attori coinvolti per formulare un’ipotesi concreta in tempi rapidi. Qui la sfida principale riguarda il personale: le oltre 400 persone attualmente dipendenti della struttura dovranno partecipare a concorsi pubblici per completare la transizione, un processo che richiederà almeno un anno dalla decisione".

Quali le priorità da portare avanti?

"Montecatone Rehabilitation Institute è il primo soggetto nel Paese ad avere quantità e qualità di dati clinici per potere sviluppare ricerca traslazionale su pazienti con lesioni spinali e gravi cerebrolesioni e continueremo a lavorare su questo, mantenendo sempre alta l’attenzione ai bisogni delle persone".