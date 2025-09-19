Il presidente Michele de Pascale: "Sono un po’ cesenate anch’io. La sicurezza dei fiumi è la priorità"

Il legame con Cesena di Michele de Pascale non è solo istituzionale, politico e... sentimentale (è amico da lunga data e testimone di nozze del sindaco Lattuca), ma addirittura anagrafico. L’ex sindaco di Ravenna, ora presidente della Regione Emilia-Romagna, risiede a Cervia ma sulla carta d’identità porta scritto nato a Cesena.

Nato al Bufalini, un caso?

"Per nulla, metà dei cervesi sono nati a Cesena. Anche mio padre. Cervia poi gravita in parte sul Cesenate, io mi considero un abitante della vallata del Savio".

E non finisce qui.

"Infatti ho frequentato il liceo a Cesena, come tanti cervesi. Come mio figlio oggi. Conosco e amo la città, alla quale è legata una buona parte della mia vita. Ho tantissimi amici qui".

Quindi per i cesenati è lecito attendersi un po’ di attenzione da parte del presidente della Regione.

"Ho ben presenti i problemi della città e le sfide per il futuro".

Partiamo dal nuovo ospedale. Al di là dei tempi dei lavori (in netto ritardo sulle ottimistiche previsioni iniziali) c’è il nodo dei finanziamenti. L’opera costerà sicuramente più del preventivato. La Regione sosterrà tutti gli impegni necessari?

"Il quadro finanziario, dopo l’accordo con Inail per i fondi, è chiarito. L’Ausl ha ultimato la fase progettuale. Si parte con l’iter dell’opera. E la Regione Emilia-Romagna riconferma il suo impegno. Lo dico da romagnolo, oltre che da presidente, non ci sono dubbi: stiamo realizzando una struttura strategica per la Romagna. Il nuovo Bufalini non è ‘solamente’ l’ospedale di Cesena. Il Trauma Center è un punto di riferimento per la Romagna. La sua vocazione è salvare la vita ai romagnoli. E lo dico con l’esperienza di chi ha avuto unn incidente gravissimo nel 2011: sono vivo grazie alla professionalità del personale del 118 e del Bufalini. Oggi il Tc opera in un contesto non adeguato, vogliamo metterlo nella migliore condizione possibile. Ma non dimentichiamo l’importanza del Centro ustionati, di valenza addirittura regionale. Detto questo confermiamo poi l’attenzione a 360° per la sanità, in particolare gli investimenti per le dotazioni tecnologiche, come la robotica per la chirurgia".

Capitolo alluvione: la ricostruzione procede. Molto resta da fare nel campo della prevenzione. E questo è un tema di stretta competenza regionale.

"E’ vero, non dobbiamo abbassare la guardia. Anche se in parte delle città come Cesena non colpite di nuovo nel 2024 sembra che nell’opinione pubblica si avverte un calo di attenzione. Non deve succedere. L’impegno sulle casse di espansione per mettere in sicurezza fiumi e territori è intenso. A Cesena sono previsti tre interventi sul Savio. Il governo ci ha messo un miliardo in dieci anni, un tempo molto lungo ma i soldi ci sono. Il primo riparto di 500 milioni ci consente di fare molto, la Regione è disponibile ad anticipare i fondi necessari per fare le opere il prima possibile".

A Cesena come in tutta la Romagna è molto sentito il gap di infrastrutture rispetto all’Emilia. Parliamo ad esempio di E45 e alta velocità ferroviaria.

"Il mio collegamento con il mondo parte ogni volta da Cesena Nord. Il problema esiste e va affrontato. Ma servono soldi, non chiacchiere né polemiche di campanile. Stiamo conducendo una discussione serrata col governo per riavere i finanziamenti sul nodo di Bologna-asse A14. E’ un collo di bottiglia anche per l’economia cesenate. Stesso ragionamento per l’alta velocità. Per ora il finanziamento statale arriva solo fino a Castelbolognese, non c’è una riga sulla prosecuzione. La Romagna deve essere in grado di offrire proposte, ma è inutile dividersi su una stazione qui o là. Prima servono le risorse. E parliamo di miliardi di euro. E arrivo all’E45: la Regione vuole fare una scelta strategica sull’asse di comunicazione Tirreno-Adriatico. Ma il rapporto con Anas è difficile e i finanziamenti sono insufficienti".

L’economia romagnola fa intravedere luci e ombre: qual è la maggiore preoccupazione della Regione?

"Vogliamo difendere la filiera dell’ortofrutta, peculiarità della Romagna, in difficoltà per i cambiamenti climatici e le dinamiche commerciali. C’è la necessità di politiche pubbliche molto forti. Anche la filiera vitivinicola necessita di attenzione: qui ci sono ampi margini di crescita. Nel prossimo anno la Regione assicurerà in questi settori interventi e impegni per il rilancio".

Cesena e Forlì corrono insieme per il titolo di capitale italiana della cultura 2028. Ce la possono fare?

"Sì, lo dico con decisione. Il progetto comune è un bel messaggio e la Regione è totalmente al loro fianco con un supporto politico e finanziario. Serve il massimo impegno da parte di tutti: deve essere un’occasione non solo per mostrare così si è fatto, ma per mettere in campo progettualità nuove e far evolvere l’offerta culturale complessiva del territorio".