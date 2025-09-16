Il procuratore capo Paci: "Lente di ingrandimento per capire questa terra"

Ho conosciuto da vicino ’il Carlino’ soltanto negli ultimi tre anni, da quando ho assunto servizio alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Da allora, tutte le mattine lo ritrovo in ufficio e la sua lettura costituisce un’occasione per approfondire la conoscenza del sentire delle comunità reggiane ed emiliane e per svelare l’anima di questa bellissima e laboriosa terra anche nelle vicende apparentemente più circoscritte o marginali.

La sua risalente e prestigiosa storia nazionale si riflette in pieno nel rigore con cui i suoi giornalisti trattano ogni aspetto delle storie che il lavoro giudiziario della regione porta a far emergere, consentendo di comporre il puzzle di una realtà sociale, economica ed istituzionale ben più complessa di ciò che uno sguardo superficiale può lasciare intendere.

Al di là dei fatti anche apparentemente insignificante, anzi proprio partendo da questi, il ’Carlino’ fornisce al comune cittadino come all’investigatore ed all’analista sociale una lente di ingrandimento preziosa per comprendere cosa cova sotto i riti e le procedure giudiziarie, persino quando risultano ostiche e difficilmente comprensibili ai non addetti ai lavori, nella consapevolezza che informare significa innanzitutto fornire un servizio alla collettività.

Di questa etica professionale il giornalismo ha disperatamente bisogno se vuol affrontare le grandi sfide contemporanee: l’invasione dell’intelligenza artificiale, la pluralità delle fonti non qualificate ed il ruolo dei social media, unita alla forte pressione indotta dall’esigenza di mantenere sempre più alto il livello dell’audience rischiano di travolgere il rigore del lavoro giornalistico, indispensabile quando vengono in rilievo il dovere alla ricostruzione obiettiva dei fatti, alla verità nella sua sostanza storica, e il rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, delle vittime dei reati come degli indagati.

Oggi l’autorevolezza dell’informazione, tanto più di quella giudiziaria cosi come del giornalismo investigativo, si afferma quanto più è in grado di proporre un racconto che sappia tenere conto dei diversi livelli di accertamento, dalle indagini preliminari sino alla sentenza definitiva, rifuggendo dall’alimentare curiosità morbose che possono annidarsi nelle pieghe di verbali o in frammenti di intercettazioni, né anticipare giudizi, privilegiare la ricostruzione di una parte processuale, foss’anche di quella pubblica, o, al contrario, delegittimare sistematicamente il ruolo di chi ha la responsabilità di rappresentare l’Accusa, come è accaduto in recenti processi.

Se informare deve continuare ad essere un servizio per la collettività, e non uno strumento per tutelare gli interessi di lobbies o di centri di potere pubblico o privato, dipende anche dalla capacità degli operatori del sistema giudiziario di assicurare parità di trattamento tra tutti gli organi di informazione ed evitare di fornire rappresentazioni autoreferenziali od autoesaltatorie del proprio ruolo, tollerando la spettacolarizzazione di fasi di indagini o processuali, riconoscendo semmai i limiti della propria azione e, quando serve, denunciare pubblicamente le inefficienze del sistema e di coloro che ne hanno le relative responsabilità e le ingiustizie che contribuisce a creare.

Informare, in definitiva, è un esercizio di democrazia che deve mirare ad assicurare il controllo dell’opinione pubblica sull’operato della magistratura, come di ogni altro potere pubblico o privato, tanto più necessario nell’attuale fase storica.

La magistratura, non va sottaciuto, soffre di una grave crisi di credibilità, dovuta certamente alle vicende che hanno riguardato le nomine agli incarichi direttivi di alcuni uffici giudiziari ma anche alle campagne di stampa denigratorie e strumentali cui è continuamente sottoposta.

Proprio per questo, occorrerebbe invece rendere ancora più stretto il patto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni.

Di tutte queste complessità il ’Carlino’ si è fatto carico nella sua ultracentenaria storia e sono certo che il prestigio e l’autorevolezza che ha acquisito costituiscano la migliore garanzia per continuare a raccontare la giustizia senza condizionamenti di sorta e con pieno senso di responsabilità, specie di fronte all’attuale prospettiva dell’approvazione definitiva di una riforma costituzionale che rischia di compromettere definitivamente l’indipendenza della magistratura.

(*) procuratore capo

di Reggio Emilia