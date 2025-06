Il produttore lughese Italo Zingarelli. Lanciò Bud Spencer e Terence Hill

Alla fine degli anni Venti, in piena dittatura fascista, la famiglia Zingarelli si ritrovò, per lavoro, a Lugo: marito e moglie erano infatti insegnanti di scuola superiore, il Ginnasio, e avevano casa in via Garibaldi 32. E a Lugo, il 15 gennaio 1930 nacque il loro figlio Italo, colui che, come produttore, all’inizio degli anni 70, rilanciò il ciclo dei ‘western all’italiana’ che si andava esaurendo, dando vita a film con protagonisti la coppia Bud Spencer e Terence Hill, che si rivelarono come il maggior successo commerciale della storia del cinema italiano. Italo Zingarelli non dimenticò mai la città dei suoi natali come la stessa Lugo non ha dimenticato Zingarelli ricordandolo con grande rilievo nel giugno 2021 per i 50 anni della ‘prima’ mondiale, al cinema Astra, del film ‘Continuavano a chiamarlo Trinità’, iniziativa resa possibile grazie al Lugo Music Festival e al Cinecircolo intitolato a Zingarelli. La famiglia Zingarelli non restò per molto tempo a Lugo dopo la nascita del figlio e si trasferì a Roma dove il padre ricoprì nel tempo il ruolo di preside di liceo classico. Aveva poco più di 13 anni Italo quando la capitale conobbe l’occupazione tedesca e cominciarono bombardamenti e rastrellamenti; concluse le medie, si iscrisse al liceo classico dove si diplomò dopo la fine della guerra.

Mentre studiava, Italo, di corporatura molto robusta, aveva cominciato a fare attività sportiva, in particolare pugilato tanto da partecipare, nel 1950, alla finale del Campionato italiano novizi a Bologna. Ma fu sconfitto e così chiuse con la boxe, ma intanto aveva cominciato con il cinema perché Cinecittà era solita rivolgersi alle palestre per cercare comparse e stuntman e lo avevano scelto, era il 1949, per fare la comparsa in ‘Quo Vadis’. Cominciò così il percorso nel cinema che, grazie alle amicizie sui set, lo portò a diventare direttore di produzione, nel 1954, e poi, a partire dal 1958, a imboccare la strada della produzione e poi della regia e sceneggiatura. Considerando i tre ruoli, sono oltre trenta i film che portano la sua firma. Il grande successo arrivò nei primi anni 70 con ‘Lo chiamavano Trinità’ (1970) e ‘Continuavano a chiamarlo Trinità’ (1971), due film western con Bud Spencer e Terence Hill che ottennero strepitosi incassi, film in cui il contenuto di violenza era completamente smorzato, ridotto quasi a farsa trasformando il western in un prodotto di evasione. Come si diceva, Zingarelli, pur mancando da Lugo da una vita, nel ‘71 volle che l’anteprima di ‘Continuavano a chiamarlo Trinità’ avvenisse al cinema Astra; era il 21 ottobre 1971 e fu presente anche Bud Spencer che, assieme a Zingarelli e alla moglie di questi, Maria Laura Spano, fu ricevuto in municipio dal sindaco Adriano Guerrini. E 50 anni dopo, il 22 giugno 2021, ecco l’omaggio a Zingarelli (morto nel 2000, aveva abbandonato il cinema nel 1973 per dedicarsi alla viticoltura in Toscana) con lo scoprimento di una targa ricordo sulla facciata della casa natale e la proiezione del film, restaurato.

c.r.