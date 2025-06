Il regista Marconi: "Ho girato il mondo, ma questa terra è casa. Credo nei giovani"

di Lucia Gentili

"Credo molto nei giovani". Saverio Marconi, stimato attore e regista, padre e direttore artistico della Compagnia della Rancia e punto di riferimento del musical in Italia, è sempre rimasto a "casa", Tolentino, "la piccola Broadway". All’esordio, nel settembre 1970, seguirono molte esperienze come attore di teatro, radio e tv, e sul grande schermo come protagonista, diretto da Gillo Pontecorvo, Luigi Comencini, Pasquale Squitieri e i fratelli Paolo e Vittorio Taviani. È proprio con loro che nel 1977, nel ruolo di Gavino Ledda in "Padre Padrone" (Palma d’Oro a Cannes), vinse il Nastro d’Argento come miglior attore esordiente ricevendo anche una candidatura ai Bafta 1978. In quegli anni si impegnò come regista teatrale con un piccolo gruppo non professionista a Tolentino; prese vita la Scuola di recitazione comunale, diventata nel 1982 Centro teatrale Sangallo, di cui è ancora oggi direttore artistico. Una scommessa coronata con la nascita della Compagnia della Rancia nel 1983, insieme a Tommaso Paolucci e Michele Renzullo. Nel tempo ha lavorato con tanti artisti, da Lorella Cuccarini a Michelle Hunziker, passando per Alessandro Gassmann, Gian Marco Tognazzi, Rossana Casale, Loretta Goggi, Arturo Brachetti, Cesare Bocci, Enzo Iacchetti e l’indimenticato Manuel Frattini, solo per citarne alcuni.

Marconi, il suo legame col territorio?

"Mia mamma era di Tolentino, come pure suo padre. Il busto di nonno infatti, il compositore Giuseppe Bezzi, si trova nel foyer del teatro Vaccaj. Papà invece era romano, io sono nato a Roma, ma sono marchigiano d’adozione. Ho girato il mondo, ho vissuto in tante città e un giorno, a 38 anni, mentre ero a Tolentino, mi sono affacciato dalla finestra e ho capito che questa era la mia terra, la mia patria. Casa mia. All’inizio ero in affitto perché sarei dovuto rimanere solo per poco tempo, poi ho scelto di trasferirmi proprio qui. Il caso non è mai casuale".

Pro e contro della provincia? "Una volta, essere lontano dai grandi centri, come Roma, Milano, Firenze, rappresentava un problema. Con l’avvento di internet questo non è stato più un ostacolo. Il teatro Vaccaj ha rappresentato una sede importante per preparare gli spettacoli e concentrarsi; gli attori soggiornavano negli agriturismi della zona. Una vita quasi "monastica" che ha dato molti frutti, senza le distrazioni delle città".

Com’è cambiato il teatro musicale in Italia?

"La voglia di fare musical è nata dalla Compagnia della Rancia. Chi è venuto dopo ha copiato l’idea, è legittimo per carità. Mi auguravo che in Italia, come avvenuto in Inghilterra, America, Spagna, Germania e Francia, il teatro musicale attecchisse a tal punto da restare almeno un anno, con uno spettacolo, a Roma o Milano. Invece non è stato così. Le repliche vanno avanti diversi mesi, ma mai un anno. La mia generazione era spinta da una grande passione, ma anche oggi ci sono talenti eccezionali. I nostri interpreti sono richiestissimi nel mondo, mentre l’Italia sta passando un periodo un po’ difficile. I miei spettacoli sono stati rifatti molte volte, basti pensare a Cats, Chorus Line, Cantando sotto la pioggia, Sette spose per sette fratelli. Però adesso bisognerebbe dare vita a qualcosa di nuovo, fare un passo in più. Forse la nuova generazione, chi ora ha venti anni, cambierà la direzione. Credo molto nei giovani. Dopo la pandemia c’è stato un ritorno a teatro: la gente vuole vedere sul palcoscenico i soldi che spende per il biglietto. Deve valerne la pena".

Il ruolo della comunicazione? "Grazie alla comunicazione abbiamo avuto successo. Come attore sono finito sulla copertina di Uomo Vogue e, con i musical, su TV Sorrisi e Canzoni. Ricordo i tempi della critica teatrale, ogni giornale aveva la sua penna, come Sergio Colomba de Il Resto del Carlino; i critici davano delle indicazioni, ed erano fondamentali per capire se stavi andando sulla strada giusta o dovevi migliorare. Un onore che i più grandi critici abbiano commentato i miei spettacoli. Di recente Rodolfo di Giammarco di Repubblica ha parlato del mio Cenerentola dopo aver accompagnato suo figlio a vederla. Mi ha fatto molto piacere, una bellissima recensione".

Come far innamorare i giovani del teatro?

"Non serve fare chissà cosa. Si avvicinano da soli, abbiamo fatto già abbastanza guai. Il nostro compito è dare "semplicemente" l’esempio. Fare il proprio lavoro, raccontare qualcosa con il cuore. Il teatro così com’è non può andare avanti per sempre, si sta riciclando".

Dove vede il suo futuro?

"Qui. Sono anche il direttore artistico del Festival Storie, grazie a un’idea di Fabio Paci e Manuel Latini. Prosa, musica e racconti nei borghi del Maceratese e del Fermano, in teatri prestigiosi e in luoghi bellissimi. Protagonisti, i piccoli borghi feriti dal sisma che stanno rinascendo. A fine mese presenteremo la nuova stagione. Da queste piccole cose può nascere un bel futuro".

A cosa sta lavorando?

"Da 27 anni, da quando ho compiuto cinquant’anni in pratica, sono impegnato in un preciso progetto di teatro musicale. Ci sono state diverse vicissitudini durante il percorso, ma è quasi fatto e sono sicuro che troverà la sua via, la sua strada. Ha un messaggio importante, legato sempre al "dare l’esempio". Solo l’esempio porterà avanti le cose".