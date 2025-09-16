Il Resto del Carlino celebra 140 anni a Reggio Emilia: ad aprire è il Carnevale di Tondelli

Reggio Emilia, 17 settembre 2025 – La città di Reggio ha avvolto il Resto del Carlino in un enorme abbraccio ieri sera, alla Sala degli Specchi del Teatro Valli. Dalle istituzioni ai cittadini, fino alle personalità che hanno lasciato e stanno lasciando un segno indelebile nella storia del nostro territorio, tutti hanno onorato i 140 anni del quotidiano.

Oltre duecento persone presenti più altre diecimila collegate in diretta streaming dell’evento. Su ciascuna sedia spicca la copertina dell’inserto speciale pubblicato per l’occasione, con il grande Tricolore che attraversa le strade della nostra città.

In un paio d’ore gli ospiti e i giornalisti del Carlino Reggio hanno attraversato pagine di giornale storiche, imprese sportive, sfide politiche, eccellenze culturali ed enogastronomiche che raccolgono in sé un’unica matrice: quella di aver trovato i natali qui, in questa provincia, e di portarli avanti con orgoglio.

La sala viene trasportata indietro nel tempo dall’attore Andrea Gherpelli, che dà vita al racconto del Carnevale di Correggio di Pier Vittorio Tondelli, articolo che venne pubblicato proprio sulle pagine del Carlino il 20 febbraio 1980. Beppe Carletti, leader dei Nomadi, si scusa per essersi dilungato ma non ce n’è bisogno. Ogni aneddoto, dal rapporto coi cronisti alla nascita dei grandi successi del gruppo, per non parlare delle prime esperienze di fronte al grande pubblico, trasmettono un’atmosfera dal gusto irripetibile.

Spazio ovviamente alle autorità con il sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia Giorgio Zanni e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi. «Più ricco è il mercato della stampa più ricca è la democrazia – ha detto il primo cittadino –. L’informazione locale e il Carlino sono un punto di riferimento, sia per me e il mio attuale mestiere che per i cittadini». Menzione speciale da parte di Zanni per l’iniziativa ’Cronisti in Classe’ «e la vostra scelta non scontata di far scrivere i ragazzi delle nostre scuole – precisa – dando ai più giovani la possibilità di riconoscere la capacità critica, riconoscendo il valore dell’etica e della professionalità».

«Avrei tantissimi ricordi legati al giornale – dice Mammi –. Uno che non mi esce dalla testa è il bar di Arceto, dove sul tavolo il Carlino era il quinto giocatore di briscola. Non solo quindi uno strumento di libertà, ma anche di unità e di coesione».

A proposito poi di legami col Carlino, anche il mister della Reggiana Davide Dionigi, nipote di edicolanti, non è da meno. Assieme a Marco Sambugaro e Michele Vitali (General Manager e capitano della Pallacanestro Reggiana) l’animo competitivo dello sport incontra quello laborioso della nostra provincia. Dove riuscire a fare squadra riesce naturale e fare un giro in città, nelle rare occasioni fuori dal campo, restituisce ossigeno.

Se c’è poi un atleta che è cresciuto passo a passo con il giornale è l’ex sciatore e medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2010 Giuliano Razzoli, oggi presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop. Assieme ad Alessandro Medici, quinta generazione al timone di Medici Ermete, questi due volti giovani affondano le loro radici in una terra piena di tradizione.

Ma la creatività e l’ingegno reggiano trovano espressione anche in un singolo tratto di disegno, in ogni verso recitato con cadenza perfetta. Così è per Max Collini, voce narrante degli Offlaga Disco Pax nonché dipendente della Spe per il Carlino Reggio negli anni ’90. Accanto a lui Giuseppe Camuncoli e Jessica Ferreri direttori della rinomata Scuola Comics, e Andrea Gherpelli, oltre che attore anche agricoltore. Un ultimo abbraccio di buon compleanno al quotidiano. Pronti a risentirci per un’esclusiva, un approfondimento o anche solo un saluto. Un giorno alla volta, d’altra parte, si può arrivare con successo fino a 140 anni e oltre.