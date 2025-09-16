"Il ’Resto’ portò a tutti cultura e conoscenza. E lo stesso vale oggi"

di Alessio Mammi (*)

Ho sempre trovato molto curiosa e affascinante la denominazione “Il Resto del Carlino”. Da piccolo mi son chiesto varie volte chi potesse essere di così importante questo signor Carlino, che troneggiava in alto sul quotidiano messo sul tavolo in cucina: se un edicolante o un tabaccaio alle prese con le monetine da restituire i clienti, magari diventato famoso per aver compiuto una qualche azione meritevole. E quando ho scoperto l’origine di questo nome, ho capito perché la parola “Resto” nel titolo del giornale avesse la lettera maiuscola. Se da un lato non c’è nulla di più popolare e diffuso degli spicci di moneta resi dai commercianti assieme alla merce acquistata - almeno prima dell’avvento delle carte e dei bancomat - l’aver dato così valore ed enfasi al “Resto”, là su in alto sulla pagina, anche dopo che i carlini sono diventati lire e poi euro, dà conto della scelta di denominare il giornale con una matrice popolare, di massa. Perché “il Resto” da ricevere va aspettato e perché nel tempo la funzione di questo nome inconsueto e originale ha finito per determinare il suo tratto identitario: arrivare alla gente, a tutte le persone.

Ed è proprio di questa tradizione di lettura diffusa che Il Resto del Carlino deve andare orgoglioso. L’Italia del primo Novecento è povera, con un tasso di scolarizzazione molto basso. Gli anni del Dopoguerra sono i più duri, soprattutto dalle nostre parti, nelle città dilaniate dalle bombe, dalle perdite umane e civili nelle famiglie, da un sistema economico tutto da ripensare e costruire sotto lo spirito della neonata Costituzione. Poveri ma entusiasti di ricominciare, poco alfabetizzati ma curiosi di imparare, i nuovi lettori lungo la via Emilia, nella bassa, nelle dorsali appenniniche hanno via via abbracciato la cultura popolare del quotidiano locale come quell’opportunità di accorciare le distanze tra le élites e le masse. Perché conoscere significa sapere e quindi costruirsi un’opinione di quanto avviene, attraverso le notizie finalmente a portata di tutti. Il giornale locale contribuisce pertanto a costruire la cultura delle comunità, quella complessiva del Paese, e cementifica la conoscenza della lingua italiana tra la gente.

E il Carlino si presta a questo gioco pedagogico: diventa fonte di informazione e di considerazioni da condividere, e sulle quali discutere a volte. Entra nelle case e svolge un ruolo attivo, da protagonista. Mi ricordo una frase emblematica che sentivo dai miei nonni: “Ah! L’ha detto il Carlino” perchè il giornale non è solo un pezzo di carta da leggere, ma diviene un’entità che “sa dire le cose”, capace di diffondere il suo pensiero grazie al ruolo di informatore quotidiano, magari associato a un caffè da gustare con il naso immerso nelle pagine.

Se penso alla fine degli anni Ottanta e agli anni Novanta, il Carlino nei bar reggiani è ovunque: è il quinto giocatore di briscola sui tavoli di formica, dove allora ci si sedeva sul serio per ore a parlare, discutere di politica, di calcio o di Formula Uno e si chiudeva con una partita a carte, immersi nel fumo di sigarette non ancora vietate. Il giornale locale esercita una chiara funzione sociale, aggregativa.

Di quegli anni ricordo l’orgoglio nel leggere le notizie delle ceramiche che arrivavano in America, in Russia, in Asia, e i nomi che noi vedevamo nelle imprese del territorio spiccavano sul giornale a dirci che il mondo non era poi così lontano, e quelli bravi che partivano dalle nostre parti, arrivavano ovunque. Era possibile e succedeva, e il giornale ce lo raccontava.

Oggi è cambiato tutto. Gli effetti della globalizzazione e dei social hanno polarizzato e appiattito notizie, opinioni e pareri. La velocità del digitale, la rielaborazione dell’algoritmo, non riescono però a compensare il valore dell’approfondimento, la verifica delle notizie, la lettura di un pezzo dove cogliere il valore del lavoro umano, delle emozioni di chi ha ascoltato e poi scritto. I giornali hanno fatto la storia dell’Italia e credo continueranno a farla con altre modalità e sistemi, mettendo sempre al centro il valore del giornalismo come cultura dell’espressione democratica.

(*) assessore della Regione Emilia-Romagna con deleghe a Agricoltura e Agroalimentare,

Caccia e Pesca