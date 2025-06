Il segreto di Balducci Group: "Passione e curiosità. Così si arriva alla serie A"

"Alzare di continuo l’asticella della qualità per distinguerci dalla concorrenza, trovare nuove soluzioni con i tessuti per non essere banali in un mercato saturo, diversificare il rischio e avere un’ampia clientela". Ecco le strategie messe in atto da Massimiliano Balducci, Ceo della Balducci Group, per l’azienda di Montecassiano che realizza abbigliamento professionale, tecnico e certificato, progettato in esclusiva per ogni cliente.

Balducci, quando è stata fondata l’azienda?

"Nel 1970".

Qual è stata l’idea che ha dato vita a questa attività imprenditoriale?

"Inizialmente mio padre aveva una lavanderia e passava da un’officina all’altra per lavare le tute degli operai. Un giorno un meccanico gli dice di non potergli dare la sua tuta, perché era rovinata e la moglie ne aveva comprata un’altra. In quel momento ha pensato che avrebbe potuto produrle lui e poi lavarle. Dopo qualche anno, si è rivelato più redditizio passare direttamente alla produzione di articoli per il lavoro".

Qual è la lezione di suo padre, il commendator Franco Balducci, che tuttora è presente in azienda?

"Sono indispensabili passione per fare le cose, ottimimo e curiosità".

Come siete riusciti a restare sempre al passo con i tempi e con le esigenze di un mercato in continua evoluzione?

"C’è sempre da rinnovarsi, e lo facciamo di continuo. Poi attraverso la formazione che nell’azienda deve essere all’ordine del giorno. È fondamentale l’internazionalizzione. E poi i collaboratori sono determinanti".

Quanto studio c’è dietro un capo?

"Tantissimo, partendo dal filo al tessuto. C’è da renderlo sicuro, confortevole e in un settore come il nostro lo studio è serrato".

Un capo per lavorare può essere anche elegante?

"I canoni della moda sono presenti pure nell’abbigliamento di lavoro, che deve essere estremamente confortevole, rispettando ovviamente le normative di sicurezza".

Qual è la via per ampliare la clientela?

"L’internazionalizzazione, nuove distribuzioni, diversificare i prodotti: da un anno le scarpe da lavoro sono entrate nel mondo Balducci. Bisogna dare un servizio all’altezza della situazione e poi c’è il passaparola".

Quali sono le prospettive dell’azienda?

"Allargarsi sempre di più. Essere in grado di soddisfare ogni richiesta".

Per esempio? Qual è stata finora la richiesta più sorprendente?

"Ci siamo aggiudicati la gara per la fornitura di sacchi a pelo per l’esercito italiano. Ecco la forza della Balducci Group, riuscire a soddisfare le richieste più varie".

Quanti sono i dipendenti della Cbf Group?

"In Italia sono 150, mentre in Albania sono 250 e 18 persone a La Spezia per la P&P Loyal, azienda di cui la Cbf Balducci ha acquisito il 49,5%, un passo significativo nella strategia di espansione internazionale del gruppo italiano".

Come siete entrati nel mondo della pallavolo femminile?

"Siamo stati sempre vicini all’Helvia Recina sin dal primo anno. Quando è mancato il compianto dirigente pallavolistico Tito Antinori sono subentrato in società e dalla B2 siamo arrivati alla serie A1".

Il volley è diventato una passione di famiglia?

"Sì. Rispecchia i valori dell’azienza, poi ci ha appassionato constatare la crescita di questa società".

Quale obiettivo vi siete posti nel campionato di A1, dove affronterete corazzate che nell’ultima stagione hanno dominato anche in Europa?

"Mantenere la categoria. Penso che abbiamo allestito una squadra che può togliersi delle soddisfazioni e fare divertire i tifosi".

Un imprenditore segue sempre un sogno, qual è il suo?

"Vedere crescere il Gruppo, diventare sempre più leader, poi mi piace che chi lavora con noi possa sentirsi orgoglioso di questa crescita".