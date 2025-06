Il sindaco di Civitanova: "Città viva e accogliente. Ora la sfida è attrarre anche turisti stranieri"

Negli ultimi anni Civitanova ha fatto registrare una crescita importante sotto diversi aspetti, diventando una delle realtà più importanti delle Marche e la prima città della provincia per numero di abitanti. È riuscita, in poco tempo, a diventare una vera e propria meta turistica a livello nazionale ed ora sta cercando di ritagliarsi un suo posto anche fuori dai confini italiani. Il sindaco Fabrizio Ciarapica fa un bilancio di quanto fatto fino ad ora e e pensa alle prossime sfide che attendono la città.

Sindaco, cosa piace di Civitanova?

"È una città effervescente, viva, accogliente. C’è il mare, ci sono i locali per svago e divertimento, ci sono imprenditori che hanno investito per portare qui i loro brand. Ma allo stesso tempo è una città a misura d’uomo, che mette a disposizione di chi viene un ventaglio di offerte variegate: dal mare alla cultura. È una città che riesce a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo".

Quanto è cambiata la situazione dopo l’apertura al traffico dell’intera superstrada da Foligno a Civitanova?

"Civitanova è una meta facile da raggiungere. In poco tempo siamo stati in grado di intercettare turisti e rafforzare sensibilmente i rapporti con l’entroterra, l’Umbria e il centro Italia, ma non solo. Proprio in questi giorni, parlando con gli operatori turistici, so di un gruppo di venticinque persone che sono arrivate a Civitanova dal Canada. Sono arrivati alcuni inglesi e sono stati numerosi gli appartamenti in centro affittati per un breve periodo a gruppi di australiani. Civitanova sta diventando una meta turistica importante e questo richiede di alzare l’asticella per quanto riguarda i servizi da offrire a chi sceglie Civitanova. Tornando al discorso di quanto sia una città facilmente raggiungibile, lungo la costa e ben collegata, sottolineo che il casello autostradale di Civitanova è uno dei più importanti e trafficati di Italia, conta qualcosa come oltre undici milioni di passaggi di veicoli ogni anno".

Una maggiore quantità di persone che, specialmente nel periodo estivo, scelgono Civitanova impone una maggiore attenzione sul fronte sicurezza. Un tema caldo, visti i diversi episodi di cronaca che hanno riguardato la città.

"Come amministrazione comunale abbiamo lavorato fin da subito sul tema sicurezza, che è particolarmente caro ai cittadini. Abbiamo investito tanto per implementare il sistema di videosorveglianza comunale, posizionando telecamere nelle aree più a rischio e maggiormente trafficate della città. Abbiamo investito anche per potenziare la polizia locale, con nuovi agenti e maggiori mezzi per consentire loro di rafforzare i controlli sulla città. Abbiamo lavorato anche per riqualificare numerose aree di Civitanova. Purtroppo spesso ci troviamo davanti a fenomeni sociali che avvengono in tutte le città, come gli episodi di violenza che vedono protagonisti ragazzini. Ma ci tengo a sottolineare che Civitanova è una città sotto controllo. È stato fatto tanto, ma c’è ancora da fare".

Quali sono i progetti, a livello urbano, più significativi ai quali ha lavorato in questi anni?

"Sicuramente quello del Varco sul Mare. Le sfide per questo 2025 saranno le opere pubbliche, primo tra tutti il progetto del Varco, un’opera di collegamento tra il centro della città e il lungomare, che darà una nuova immagine di Civitanova. Sarà uno spazio completamente riqualificato. Un intervento da oltre quattro milioni di euro, che darà nuova vita al cuore della città. Ma ce ne saranno altre per rendere Civitanova sempre più accogliente. Ad esempio la realizzazione di quattro nuovi asili nido e, finalmente, la riqualificazione del palazzo comunale e del palazzo ducale a Civitanova Alta. Ma anche il piano asfalti, con la sistemazione di strade ed edifici pubblici. Come amministrazione abbiamo pensato anche agli impianti sportivi, perché sappiamo quanto sia importante lo sport per i giovani, per tenerli lontani dalle devianze e dalle dipendenze, e abbiamo da sempre un dialogo costruttivo e collaborativo con le associazioni sportive del territorio, da quelle più grandi, come la Lube, a quelle più piccole, ma che hanno allo stesso modo un ruolo fondamentale".

Celebriamo i 140 anni del Carlino: qual è il ruolo della stampa nella vita cittadina?

"L’informazione gioca un ruolo fondamentale e lo sostengo da sempre: la carta stampata, ora che spuntano tanti blog che spesso creano disinformazione e disorientano i cittadini, resta la forma più autorevole di informazione. Ognuno fa il suo mestiere e la politica deve saper cogliere e ricevere le critiche e gli attacchi costruttivi".

Qual è la prossima sfida che la attende?

"I progetti in corso sono tanti, ma in questo momento ho particolarmente a cuore le sorti della Civitanovese. Ho sempre seguito le evoluzioni e lo sto facendo anche in questi giorni. Mi auguro venga presto trovata una soluzione: Civitanova è una piazza con una forte tradizione calcistica".