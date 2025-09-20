Il sindaco Enzo Lattuca: "Auguri al Carlino, il ruolo dell’informazione è cruciale per la città"

Cesena, 20 settembre 2025 – Nel corso degli ultimi 140 anni, mentre l’Italia e il mondo scrivevano le loro storie, il Resto del Carlino le raccontava. E continua a farlo, con l’autorevolezza e l’affidabilità di un quotidiano diventato un punto di riferimento per la comunità e con la determinazione chi vuole tenere alta l’attenzione sui territori e le comunità nelle quali è radicato.

Come quella cesenate, dove ieri il nostro giornale ha festeggiato il suo importante compleanno alla presenza di tanti ospiti che hanno gremito l’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, alla fondatrice delle Cucine popolari Elena Baredi, passando per Corrado Di Taranto e Massimo Agostini del Cesena Calcio, fino ai produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi che coi loro film hanno portato Cesena in giro per il mondo, fino al musicista icona del liscio Moreno il Biondo e a Fabio Zaffagnini, che col suo Rockin’1000 convinse i Foo Fighetrs a venire a suonare in città.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Enzo Lattuca, che ha dialogato col vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini e col responsabile della redazione di Cesena Emanuele Chesi. "Tanti auguri al giornale di riferimento della città – ha commentato il primo cittadino - che ogni giorno racconta il nostro territorio. Il pluralismo dell’informazione è fondamentale per la democrazia, in questo il ruolo dei giornali è ancora centrale".

Lattuca è intervenuto sui temi più attuali, a partire da quelli legati alla ricostruzione post alluvione: "Lavoriamo non più per ricostruire, ma per realizzare nuove opere che possano migliorare la situazione, innalzando i livelli di sicurezza. Col miliardo di euro che sarà disponibile nei prossimi mesi effettueremo tanti interventi, che spaziano dal tombamento del torrente Cesuola all’innalzamento degli argini del Savio. Ragioniamo anche sull’ipotesi di rifacimento dei ponti, la partita è aperta ma ancora complessa".

Il sindaco ha anche affrontato il tema della sicurezza, in particolare in zona stazione ferroviaria: "E’ una delle sfide più importanti per la nostra amministrazione. Sostituire il brutto parcheggio che caratterizzava la zona con un bel giardino rientra nell’ottica di favorire al massimo le buone frequentazioni, attraverso l’incentivazione all’apertura di attività commerciali in grado di fare da traiano alla riqualificazione dell’area". Infine il tema della città Capitale della Cultura: "Con Forlì siamo due realtà complementari, abbiamo grandi tesori sui quali contare, a partire da questa meravigliosa Biblioteca. La scelta di presentare la candidatura è un modo per alzare l’asticella".