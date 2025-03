Il sindaco Paolo Calcinaro: "La nostra vita nelle pagine. Fermo cresciuta col Carlino"

La carta stampata è un valore aggiunto, è il tempo che ci vuole per capire bene che cosa è successo, per farsi un’opinione. Per questo, in un territorio giovane e ricco, in crescita e con tanta voglia di farsi conoscere, la presenza di un giornale autorevole come Il Resto del Carlino è qualcosa che segna la storia della città e dei paesi intorno, che ne racconta le tappe fondamentali, che sa capire dove va il vento e propone un ragionamento, una riflessione opportuna. "Un giornale è utile proprio per ragionare e per invitare a ragionare – è il commento del sindaco della città capoluogo, Fermo, Paolo Calcinaro –. Non ha bisogno del click immediato, sotto il titolo hai la spiegazione, è meditata e pensata. Una presenza che fino a poco tempo fa si dava per scontata e oggi, al tempo del click facile e veloce su internet, è ossigeno".

Alla guida del Comune di Fermo da due mandati, il sindaco Paolo Calcinaro ha costruito un rapporto con il giornale di grande confronto reciproco, dialettico a volte, ma sempre corretto.

"Il rapporto con il Carlino è stato sempre e solo costruttivo, anche nei passaggi più difficili. Ho pure messo insieme ricordi e momenti divertenti. Penso a una locandina, nel giorno del ballottaggio, che mi ritraeva a confronto con il mio avversario, ritratto in versione famigliare, mentre io da single avevo davanti uno spritz. Ho costruito i miei ricordi da primo cittadino tra quelle pagine, hanno accompagnato tanti momenti belli e meno belli e devo dire che quello che compare su una pagina di giornale è sempre qualcosa di profondo e di significativo, anche quando fa male".

Tante le iniziative condivise con le scuole, con il mondo economico, con la cultura, con i momenti fondamentali per Fermo. Quali i ricordi migliori legati all’edizione di Fermo e al Resto del Carlino?

"L’edizione di Fermo ha raccontato per esempio in maniera eccellente la nascita della Provincia, tutti i discorsi, gli approfondimenti, le battaglie fatte, fino alla festa finale con la raggiunta autonomia da Ascoli Piceno. E poi ogni appuntamento elettorale ci ha visto in redazione, a sottoporci alle domande dei giornalisti, a raccontarci anche come persone. Il Carlino è stato ed è media partner per tanti eventi, penso a Tipicità, alla tradizionale Pagella d’Oro con la Carifermo per i migliori studenti, al grande premio violinistico Postacchini che riparte a breve, il giornale c’è sempre nei momenti di spessore. E poi c’è stato e c’è nei momenti difficili, nei passaggi delicati. Ricordo ancora la lunga riflessione con l’allora direttore Andrea Cangini, che venne a Fermo nei momenti drammatici che seguirono l’omicidio di Emmanuel, il giovane migrante morto dopo uno scontro per la strada. Lui venne qui ad approfondire un punto di vista non scontato, a conoscermi perché non mi buttavo tra le onde a cavalcare la migliore, ma provavo a fare ragionare, a gestire l’emotività di un momento oggettivamente non facile".

Un’edizione che segue tutto quello che accade in ogni angolo del territorio.

"È un percorso di condivisione e di crescita che continuiamo a fare: il Carlino c’era a Milano quando abbiamo portato con orgoglio il nostro quadro simbolo, la Natività di Rubens, c’è a ogni edizione di Tipicità, c’è per raccontare il nostro teatro, le grandi mostre dei nostri giorni, la straordinaria mostra del fotografo Mc Curry che sta sbancando qui in città, dove resterà fino a luglio. Se Fermo cresce dal punto di vista culturale, è merito anche della carta stampata, che dà spazio alle cose belle, che ci crede con noi, che dimostra di amare questa città come la amiamo noi, che abbiamo l’onore di amministrarla. Devo dire che sono certo del fatto che la carta stampata sarà sempre un valore grande, uno spazio di crescita per tutti, una piazza dove incontrarsi e raccontare, ragionare, con calma e con impegno. Credo sia occasione di crescita per tutti, anche quando non siamo d’accordo o quando veniamo criticati. Il compleanno del Carlino, con i suoi straordinari 140 anni ben portati, ci riempie di orgoglio, perché anche Fermo fa parte di quella storia".