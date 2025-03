Il sindaco Sadegholvaad: "Rimini chiusa con il Covid una delle pagine più difficili. Giusto dare voce alle province"

Quanti ricordi grazie a il Resto del Carlino. Imprese sportive e successi politici. Quelli che ha vissuto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Da giovanissimo, al bar, leggeva anche i ’tamburini’ del cinema. "Allora il Carlino era quasi la sola fonte d’informazione in tutta la provincia, insieme alle nascenti tv locali. Da lettore ho fatto tutti i passaggi: carta, tv, radio, poi web e adesso i social", spiega il primo cittadino.

Sindaco Sadegholvaad, sono 140 anni per il Resto del Carlino. Qual è la prima pagina più bella che ricorda del nostro giornale a livello locale?

"Ho sempre letto il Carlino. Da ragazzo lo leggevo molto spesso al bar con gli amici, andando a cercare soprattutto le pagine sportive. Ho ricordi belli di tutte le prime pagine che festeggiavano un successo sportivo: la conquista della serie B del Rimini nel 2005 dopo tanti anni di purgatorio, la salita in A1 della Marr Basket nel 1984, gli scudetti del baseball, le olimpiadi e i mondiali dei fratelli Stecca".

C’è invece una prima pagina dolorosa che ricorda su Rimini?

"La foto della città vuota durante una delle giornate più brutte e cattive della pandemia. Guardando quella foto e quella pagina non ci volevo credere. Mi sembrava un incubo in attesa di un risveglio".

Quanto sono importanti ancora secondo lei, per il tessuto sociale, giornali come il Resto del Carlino?

"140 anni di storia, raccontando ognuno di quei 51.140 giorni, vuol dire essere parte di questa stessa storia. Tanto più per il Resto del Carlino che si distinto sin dall’inizio per dare voce e corpo alla provincia italiana, prima di fatto ignorata dalla stampa nazionale. Diciamo che se i territori decentrati sono via via diventati protagonisti a tutti gli effetti della vicenda complessiva del Paese lo si deve anche a chi ne ha divulgato eccellenze e opportunità. Rimini è un archetipo di questa prorompente crescita: una città della media provincia completamente distrutta dalla guerra che risorge e diventa capitale del turismo europeo".

Lei ha vissuto il rapporto con la stampa sia da sindaco che da assessore. Cambia?

"Dal punto di vista del rapporto con i media non ci sono grandi cambiamenti perchè, al fondo, i giornali raccontano i fatti della città, nel bene e nel male, e quindi tu amministratore devi rendere conto di essi. Ecco, magari la ‘piccola’ differenza tra i due ruoli è che il sindaco è colpevole di tutto mentre l’assessore di una cosa sola. Scherzo ovviamente. Dico però questo: a prescindere dal posto che si occupa, tengo ad avere un rapporto cordiale con tutti gli operatori dei media. So la difficoltà e la complessità del loro lavoro e lo rispetto davvero molto. Questo avveniva quando ero assessore e allo stesso modo adesso che sono sindaco. Il cambio di ruolo non ha alterato questo rapporto di fiducia".

Come si informa oggi?

"Ho sempre letto il Carlino sin da quando ero giovanissimo. Leggevo di sport e i ‘tamburini’ dei cinema. Allora il Carlino era quasi la sola fonte d’informazione in tutta la provincia, insieme alle nascenti tv locali. Da lettore ho fatto tutti i passaggi: carta, tv, radio, poi web e adesso i social. Diciamo che se fino a 20 anni fa dovevi aspettare il giorno dopo per avere un quadro di cosa succede in città, adesso tutto è molto più rapido e in tempo reale. Ma questo non toglie che l’informazione ragionata, verificata, articolata resti quella di riferimento, pur se oggettivamente attaccata oggi da tutte le parti".

Salto indietro: da giovane studente e politico agli albori nelle fila del Pd, quali erano i suoi quotidiani di riferimento a livello nazionale e locale?

"Il Resto del Carlino, a cui si è aggiunto il Corriere e la Voce. Diciamo che questi dovevo sempre leggerli, per dovere e piacere. A livello nazionale non ho mai avuto particolari preferenze. Quando è nato il web ho invece potuto sfogliare i siti di quotidiani internazionali come The Guardian e New York Times che mi piacciono molto perchè danno spazio a temi di politica estera che mi appassionano".

Guardando al futuro invece, cosa vorrebbe leggere sulla sua città negli anni a venire?

"Posso dire cosa non vorrei leggere: città divisa, città spaccata, città al tramonto, città vuota come ai tempi del Covid. Ma so che questo non accadrà. Quindi mi auguro di leggere non un titolo in particolare ma tanti altri titoli su notizie positive e altre magari meno ma che insieme diano l’esatta percezione di una città viva, dinamica, che vive nel presente e che guarda al futuro. Di qui ai prossimi 140 anni e oltre".

Federico Fellini, Davide Minghini e Amintore Galli. Tre personaggi della storia di Rimini. E tutti e tre hanno avuto rapporti diretti con la stampa.

"In ruoli diametralmente opposti, certamente. Questo vuol dire una cosa: il racconto giornalistico è necessario, anche (soprattutto) quando è sgradito al potere. Senza una stampa libera non c’è democrazia. E nel caso di Fellini, Minghini e Galli diciamo che la stampa gli ha dato tanto e loro hanno dato tanto a Rimini. È un beneficio che dall’individuo si estende alla comunità".