Il sindaco Sandro Parcaroli: "Macerata, la grande bellezza. La cultura motore della città"

"Guardare al futuro, tenendo ben presente la nostra lunga e significativa tradizione". Sandro Parcaroli traccia così la rotta per Macerata, la città di cui è sindaco da quasi cinque anni.

Sindaco Parcaroli, il Carlino compie 140 anni e dal 1951 pubblica l’edizione di Macerata: quale è il rapporto tra il Comune e i giornali? Quale l’importanza della stampa come pungolo per i politici e voce dei cittadini?

"Intanto lasciatemi fare gli auguri per i suoi 140 anni a Il Resto del Carlino che, con la città di Macerata, ha una storia lunga oltre settant’anni e questo a testimonianza della collaborazione reciproca che c’è tra l’organo di informazione locale e l’amministrazione comunale. La stampa rappresenta un punto di riferimento per chi governa la città perché dà voce ai cittadini, alle associazioni, alle istituzioni. Le amministrazioni hanno la necessità di un confronto diretto con la comunità e, al contempo, la stampa supporta le amministrazioni nell’informazione ai cittadini. Essere informati significa garantire scelte consapevoli, aumentare la conoscenza del contesto in cui si vive e assicurare la democrazia di un territorio, di un intero Paese".

Quali iniziative mette in campo il Comune per creare occasioni di confronto e di dibattito con i cittadini?

"La nostra amministrazione, in questi quattro anni, ha puntato molto sul confronto e sul dibattito con i cittadini, che passano non solo attraverso momenti istituzionali come il consiglio comunale, ma toccano anche gli eventi e gli appuntamenti culturali e sociali cittadini che permettono un vero e proprio scambio con la comunità. A ciò si è aggiunta l’istituzione dei consigli di quartiere, che questa amministrazione ha deciso di promuovere e che rappresentano un canale diretto e immediato con i maceratesi. Inoltre, in questi anni, abbiamo valorizzato il Consiglio dei bambini e delle bambine, che dimostra l’attenzione che c’è verso i più piccoli e le loro famiglie".

Terremoto, crisi economica e pandemia hanno colpito negli anni il territorio. Quali sono le principali sfide per lo sviluppo di Macerata?

"Sono convinto che per un sindaco e per un’amministrazione le sfide siano continue e sempre nuove perché, a maggior ragione oggigiorno, gli stimoli della società sono molteplici e in evoluzione costante. Le principali sfide per Macerata sono quelle che riguardano la sicurezza, la viabilità, le scuole, la sanità, la promozione del turismo e la valorizzazione dello sport come ’deterrente’ per i giovani verso situazioni spiacevoli e di dipendenza e per garantire lo sviluppo di valori sani".

Che ruolo deve giocare la cultura nel futuro della città?

"La cultura, a Macerata, rappresenta uno dei principali motori della vita cittadina considerando anche che vi sono le sedi di un’antica Università e dell’Accademia di belle arti. A ciò si aggiunge una rete museale strutturata con al suo interno luoghi unici come la biblioteca Mozzi Borgetti, Palazzo Buonaccorsi – sede di mostre temporanee oltre alle collezioni storiche – e lo Sferisterio, diventato monumento nazionale e dichiarato patrimonio Unesco, arena in cui si svolge la rassegna dedicata al canto lirico, una tra le più famose d’Europa. E poi il teatro Lauro Rossi con le innumerevoli attività entrato nella ’tentative list’ per la candidatura a patrimonio Unesco. Da non dimenticare l’area archeologica di Helvia Recina, il museo di Storia Naturale e il borgo di terra cruda dell’Eco Museo di Villa Ficana. Viviamo, è il caso di dirlo, in un museo a cielo aperto unico in grado di offrire iniziative valide e di qualità sviluppate in sinergia con le numerose associazioni locali".

Lo Sferisterio si sta preparando alla sua 61esima stagione: che edizione ci aspetta e cosa bisogna fare per continuare a crescere?

"La 61esima stagione dello Sferisterio partirà con importanti novità che permetteranno a un pubblico più ampio di conoscere e apprezzare l’opera lirica. Emblema di questo nuovo passo è l’immagine che è stata scelta per il lancio dei titoli, decisamente innovativa, vicina a un linguaggio manga, a significare che il teatro non è per una élite, ma per ogni fascia d’età; l’opera, infatti, è per tutti e può essere fruita da tutti".

Sono previste anche iniziative per i più giovani.

"Saranno riaperte le anteprime dell’opera ai giovani under 30, favorendo un percorso di conoscenza dei titoli in stagione per gli studenti delle scuole superiori e gli universitari attraverso incontri con esperti che proporranno l’opera con un approccio divertente e formativo. Per la prima volta il progetto dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado sarà aperto anche alle famiglie e alla città con una data dedicata. Inoltre, aprire il Mof con un’operetta, La Vedova Allegra, sarà un modo per intercettare un pubblico desideroso di leggerezza godendo, al tempo stesso, di una produzione che dal punto di vista musicale è una vera e propria opera lirica per la sua ricchezza e peculiare connotazione melodica. Preziosi sono anche i percorsi sociali che ruotano attorno alla stagione per renderla sempre più inclusiva – InclusivOpera e In Opera – e che si affiancano agli appuntamenti di approfondimento dell’opera attraverso gli Aperitivi culturali e gli incontri promossi dagli Amici dello Sferisterio. Siamo sicuri che questo sia il modo più appropriato per guardare al futuro: aprirsi sempre più alla città e ai tanti turisti e appassionati che costituiscono il presente tenendo ben presente la lunga e significativa tradizione che, per essere valorizzata, deve far emergere sempre più il suo carattere universale, quindi sociale e, perché no, popolare".