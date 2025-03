Il sindaco Spazzafumo: "Dal turismo alla manifattura. San Benedetto in prima linea per investire sui giovani"

Un compleanno speciale, quello del Resto del Carlino, le cui pubblicazioni iniziarono ad uscire il 21 marzo 1885. Il primo secolo lo avrebbe compiuto in un mondo già sconvolto da due guerre mondiali e diviso in due grandi poli, anche se ancora per poco. In quel giorno del 1985 Antonio Spazzafumo, oggi sindaco di San Benedetto, aveva 21 anni. Alcuni mesi prima si era avviato lungo il percorso imprenditoriale della sua vita: prima responsabile tecnico, poi amministratore, cercando il proprio posto in una società dalle mille contraddizioni. Un periodo, quello, in cui la carta stampata era pienamente al centro dell’immaginario collettivo.

Sindaco, che immagine le viene in mente se pensa al Resto del Carlino?

"Frammenti di quotidianità. Rammento soprattutto che non ero io a comprarlo, bensì mia moglie, quando usciva di casa. La lettura del giornale era per me il rito della pausa pranzo, anche quando non mi interessavo di politica come ora. La mia curiosità era attratta soprattutto da due cose".

Quali?

"Le notizie nazionali, che leggevo con estremo interesse, confrontandole con quelle di quattro telegiornali. E poi, ovviamente, gli articoli di Pasquale Bergamaschi, grande conoscitore di sport. Lo sport, non lo nascondo, è sempre stata una delle mie grandi passioni, forse anche grazie a lui".

Bergamaschi che, peraltro, è stato insignito del Gran Pavese Rossoblù proprio da questa amministrazione…

"È stato un piacere. L’onorificenza viene attribuita a nomi scelti dalla commissione, ma sapere che questo grande uomo, musicista e giornalista lo avrebbe ricevuto, mi ha riempito di gioia".

Parliamo della routine da sindaco. Lei oggi legge il giornale?

"Ho perso le vecchie abitudini, ma non quella di leggere il giornale, tra cui ovviamente il Carlino. Solo che ora lo faccio la mattina, prima di arrivare in Comune. Se ci sono cattive notizie meglio venirne subito a conoscenza".

Quali sono le cattive notizie?

"Devo riformulare. Le notizie sono solo notizie, ma a volte mi capita di provare disappunto per qualcosa che leggo".

Ad esempio?

"Ho sempre considerato il Resto del Carlino un punto di riferimento pressoché istituzionale. Penso che un giornale debba essere lo specchio della realtà, senza cercare titoli altisonanti o ricostruzioni strumentali, come a volte capita di leggere".

Secondo lei com’è vista, oggi, San Benedetto?

"Con i tragici fatti degli ultimi giorni (un ragazzo di 24 anni ucciso in strada a colpi di machete ndr), anche a causa di un uso improprio dei canali social, non abbiamo guadagnato una buona immagine. L’episodio, in alcuni casi, è stato strumentalizzato per attaccare l’operato di questa amministrazione, che sin dall’insediamento lavora per assicurare un adeguato grado di sicurezza".

Già, ma un sindaco ha il dovere di dare certezze ai cittadini…

"Questo è vero, ma bisogna ampliare l’analisi per capire cosa sta succedendo oggi. Non nego che questa città abbia dei problemi, ma sono decenni che questa città necessita di interventi mirati".

In quale ambito?

"Tutti, dall’urbanistica ai lavori pubblici, al turismo, ai collegamenti alle politiche per il lavoro. Basti pensare a quante aree abbandonate abbiamo: queste sono il frutto di decenni in cui si è deciso di non mettere mano a questioni difficili. La verità è che per troppo tempo abbiamo vissuto del ricordo dei fasti. Negli anni ’70 e ’80 l’accoglienza turistica, la pesca e le manifatture hanno conosciuto un boom incredibile".

E di cosa ha bisogno San Benedetto oggi?

"Essenzialmente di giovani. I giovani devono tornare nel commercio, nella ristorazione, nell’edilizia, ovunque. Giovani e nuove tecnologie possono cambiare il modo di vedere il nostro futuro. E il mio principale interesse è che tornino ad amare la politica".