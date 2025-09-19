Il tesoro di carta dei Filopatridi. Gli 80mila volumi rari e unici custoditi a palazzo Gregorini dalla Rubiconia Accademia

Turci

Già denominata Accademia degli Incolti (sec. XVII), la Rubiconia Accademia dei Filopatridi ha sede nel settecentesco Palazzo Gregorini a Savignano sul Rubicone, dove conserva un imponente patrimonio librario – esistente fin dal 1690 - e documentale consistente in circa 80mila titoli (distribuiti in dieci sale), tra cui circa 400 manoscritti (fra questi un Ovidio del XII secolo, un Cicerone del secolo XIV e un codice il De dictaminum scientia del XII secolo - meglio conosciuto come Codice 45); inoltre 34 incunaboli e migliaia di edizioni dei secoli XVI – XVIII fra cui 1.743 cinquecentine, poi altre centinaia dei secoli XIX e XX relativi, soprattutto, al territorio ed ai suoi cittadini più illustri. Testi rari, pregiati, talvolta unici, come quello dedicato al Winckelmann, fondatore dell’archeologia scientifica e l’Enciclopedia francese di Diderot-D’Alembert. Si conserva anche il Rerum Italicarum scriptores, di Ludovico Antonio Muratori. Va ricordato inoltre il fondo Amaduzziano, circa 7mila titoli, lasciati in eredità nel 1792 da Giovanni Cristofano Amaduzzi, docente di greco e latino alla Sapienza di Roma e soprintendente di Propaganda Fide, per il quale è stato costituito il "Centro Studi Amaduzziani" che organizza giornate di studio e cura varie pubblicazioni. Riguardo invece i periodici sono catalogate circa 60 testate fra le quali: Giornale Arcadico, Novelle Letterarie Fiorentine, Antologia Romana, La Civiltà Cattolica, Nuova Antologia, etc. In origine l’Accademia dei Filopatridi era chiamata degli Incolti, in linea con la denominazione di altre accademie romagnole come i Riformati e gli Offuscati a Cesena; gli Incamminati a Modigliana; gli Imperfetti di Meldola; i Benigni a Bertinoro; i Filergiti a Forlì; i Selvaggi e gli Svegliati a Ravenna; gli Infiammati a Forlimpopoli. A Rimini, v’era l’Accademia del Parnaso, degli Adagiati, poi l’Accademia Daviana, la Dogmatica ed altre, dei Rinvigoriti, dei Eutrapeli, dei Bettolanti e degli Emendati. Purtroppo, non esistono documenti che possano testimoniare eventuali contatti fra le differenti accademie romagnole, molte delle quali non ebbero lunga durata nel tempo o l’occasione di conservare la propria storia.

Il primo documento che certifica l’esistenza di un’Accademia a Savignano si trova in una diceria di tale Florenzo Righetti sul tema La falsa amicizia, recitata l’ultima domenica di carnevale del 1651 dal Righetti stesso durante un’adunanza accademica tenutasi nella sala del municipio (all’epoca situato all’interno del castello medievale). Fin dalla sua origine l’istituzione conserva fra le sue finalità quella di promuovere, coordinare, diffondere le conoscenze storico-scientifiche, letterarie e artistiche nelle loro più elevate espressioni nell’ambito dell’universalità della cultura (studi di storia e antichità patrie, di erudizione, di letteratura antica e moderna, di agraria di belle arti e arti applicate). Oltre alle attività più rilevanti che l’Accademia svolge (conferenze, convegni, giornate di studio di cui viene altresì curata l’edizione degli atti), mantiene rapporti con istituti, scuole e associazioni culturali italiane (è gemellata con l’Accademia Nazionale dell’Agricoltura) e straniere. Nel 1801 venne ri-fondata, con un’impostazione arcadica, dal savignanese Bartolomeo Borghesi insieme a Giulio Perticari e Girolamo Amati che l’appellarono Rubiconia Simpemenia dei Filopatridi fino al 1876, quando divenne Rubiconia Accademia dei Filopatridi, un nome che si accordava meglio allo spirito del tempo. Questa rinascita si colloca nel quadro di una più generale ristrutturazione delle istituzioni accademiche e in stretta connessione con le nuove prospettive culturali aperte dall’età napoleonica. Tuttavia, questa rifondazione affonda le sue radici in un’antica e robusta tradizione accademico-scientifica locale ed avviene in uno dei periodi di maggiore rigoglio della cultura romagnola. Aveva delle succursali dette catecie, sparse nel territorio nazionale che dovevano perseguire gli stessi obiettivi culturali della "casa madre"; queste erano la Tiberina a Roma, la Fluttuante ad Argenta, la Lamonia a Faenza, l’Isaurica a Pesaro e la Parmigiana a Parma. Con l’unificazione d’Italia si apre un nuovo corso per l’Accademia, con l’ingresso il 19 ottobre 1861, del Vate della Nuova Italia, Giosue Carducci, futuro Premio Nobel (e presidente onorario perpetuo) che scrisse lo Statuto dell’Accademia ancora oggi vigente nel disciplinare tutta l’attività accademica. Nello stesso tempo, avvenne l’unificazione delle due biblioteche di Savignano, la Comunale e l’Accademica, dando vita ad un’unica istituzione gestita, conservata e valorizzata dall’Accademia, i cui tesori andrebbero riconosciuti come Patrimonio mondiale dell’Unesco.