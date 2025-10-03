Il tour a Modena, terra di eccellenze. Ecco gli ospiti di un giorno speciale

Lunedì il tour del Carlino fa tappa a Modena. Al teatro della Fondazione Collegio San Carlo si festeggiano i 140 anni del giornale. E per l’occasione ci saranno tantissimi ospiti, tutti di altissimo blasone e valore. Ma per l’anniversario della testata ecco che la prima pagina del 1885 diventerà una figurina nel Modenese: un gesto speciale per quella che è definita la capitale mondiale grazie all’intuizione della famiglia Panini. Un ricordo, realizzato dal Museo della Figurina, che sarà dato in omaggio a tutti i lettori che parteciperanno all’evento a Modena. E nelle edicole della provincia arriverà anche un fascicolo allegato al quotidiano: 48 pagine di curiosità dedicate al territorio. Insomma, un momento imperdibile per tutta la comunità.

Dalle 18 ecco che così, tra talk e interviste, inizierà un viaggio a 360 gradi nell’informazione. Dalla politica allo sport, passando per la cultura, la cucina, la musica, l’arte e l’industria. Un evento indimenticabile per celebrare al meglio la redazione locale: a Modena infatti il giornale arrivò per la prima volta il 14 febbraio del 1946. La sede dell’epoca era a due passi dall’Accademia e la testata era Giornale dell’Emilia. Poi, il passaggio in via Zucchi, civico 31, dove si trova attualmente e quel nome, il Resto del Carlino, che accompagna ogni giorno i cittadini, cresciuti, come si dice da queste parti, "a pane e Carlino". Un lungo viaggio fatto di aneddoti e curiosità che saranno raccontati dalla folta platea di ospiti.

Ad aprire l’evento ecco il benvenuto istituzionale del vicedirettore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini. Poi il dialogo con il sindaco di casa Massimo Mezzetti e il presidente della Fondazione Collegio San Carlo, Vittorio Lugli, istituzione di cui il prossimo anno ricorrono i 400 anni dalla nascita, avvenuta nel 1626. Poi si spazierà sulla cucina emiliana, rinomata in tutto il mondo grazie alle tante prelibatezze che offre, dal cibo ai vini, con una terra che vanta decine e decine di Consorzi, con lo chef stellato Massimo Bottura. Spazio inoltre a un’impresa leggendaria che ha accompagnato, e accompagna, qualsiasi generazione italiana, ovvero il mito della famiglia Panini che sarà rappresentata da Antonio Panini. E poi il mondo della cultura avrà voce attraverso Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, e Donatella Pieri, presidente della Fondazione Ago.

A seguire, si parlerà del potere della musica, capace di far dialogare più generazioni, con il cantautore Alberto Bertoli. Mentre l’artista Daniel Bund, seguitissimo sui social, ci farà entrare nel suo immaginario fatto di personaggi unici ma, soprattutto, di sogni realizzati. Ospiti anche Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group, e Claudia Cremonini, responsabile comunicazione e relazioni esterne del Gruppo Cremonini. Due imprese conosciute in tutto il mondo in due settori strategici: ceramiche e agroalimentare. Infine, tre personaggi simbolo dello sport modenese: Carlo Rivetti, presidente del Modena calcio, club ai vertici delle serie B, ma anche fondatore del brand di moda Stone Island e membro del Cda di Moncler, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo calcio, società di serie A. Spazio inoltre anche al volley con Giulia Gabana, presidente di Modena Volley, club di Superlega che vanta nel palmarès ben 12 scudetti, altrettante Coppe Italia e vari titoli europei.

Con gli ospiti, sul palco, si alterneranno la capocronista Barbara Manicardi, la vice Valeria Selmi, i redattori e i cronisti che ogni giorni scrivono sul fascicolo locale di Modena. Concluso l’evento ci sarà un cocktail finale curato da Cirfood insieme all’associazione ’Il Tortellante’.