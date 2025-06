Il tour del Carlino per i 140 anni: venerdì a Faenza con tanti ospiti

Ci siamo. Venerdì sera il Resto del Carlino è pronto ad accogliere i propri lettori a Faenza, nella tappa dedicata al territorio all’interno del tour che toccherà le città delle nostre edizioni locali in occasione di un compleanno speciale: 140 anni. Una storia iniziata il 21 marzo 1885 e che da allora ha raccontato il nostro Paese attraverso tutti i capitoli della sua vita, accompagnando le comunità locali nel loro sviluppo.

Il nostro speciale sui 140 anni del Carlino

Tra queste c’è ovviamente quella di Faenza e Lugo, e con loro un vasto territorio che va dalle colline fino alla Bassa Romagna: decenni di cronache delle città e dei piccoli comuni, dalle vicende amministrative alla cronaca nera e giudiziaria, dagli appuntamenti di musica e cultura ai problemi che lo hanno colpito nel tempo, incluse le recenti alluvioni.

E così eccoci qua: i giornalisti delle redazioni locali nei prossimi mesi racconteranno i territori dell’Emilia-Romagna e delle Marche assieme ai lettori.

L’appuntamento faentino è in programma venerdì 20 giugno dalle 18 alle 20 sotto il portico di piazza della Libertà, di fronte al Duomo, nella parte prospiciente la sede della Bcc Ravennate Forlivese Imolese. Qui un palco accoglierà undici ospiti, rappresentanti della comunità locale: dalla politica alle imprese passando per le associazioni, la cultura e l’attualità. I cittadini possono partecipare iscrivendosi online a questo indirizzo. Gli iscritti, fino a esaurimento posti, avranno un cocktail in omaggio.

A fare gli onori di casa saranno i giornalisti de il Resto del Carlino: il vicedirettore Valerio Baroncini, il caposervizio della cronaca di Ravenna Andrea Degidi, Sara Servadei e Giorgio Costa.

E con loro ci saranno undici prestigiosi ospiti del mondo della politica, delle imprese, delle associazioni e della comicità. Saranno infatti presenti Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna; Massimo Isola, sindaco di Faenza; Elena Zannoni, sindaca di Lugo, e Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella; Giuseppe Gambi, presidente de La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese; Davide Servadei, presidente di Confartigianato e ceramista; Debora Donati, faentina, presidente dell’associazione ‘Insieme a te’; Angelo Caroli, guru del vintage, i comici Maria Pia Timo e Gene Gnocchi e il musicista Vittorio Bonetti. L’evento sarà reso ancora più speciale dal premio Carlino d’oro, da un cocktail e da un omaggio per i nostri lettori.

Sono tante le realtà che affiancano il Resto del Carlino nel tour per festeggiare i suoi 140 anni. I Comuni di Ancona, Ascoli, Bologna, Cento, Civitanova Marche, Falconara, Fermo, Ferrara, Forlì, Imola, Macerata, Numana, Rimini e San Benedetto. Si aggiungono i nostri partner: Banca di Bologna, Emilbanca, Car, Cna Imprenditori d’Italia Emilia-Romagna, Colibrì, Confartigianato imprese, Confcommercio Ascom Bologna, Consorzio Innova, Eco.Ser, Fondazione Bologna Welcome, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, La Cassa di Ravenna, Banca di Imola, Gruppo Hera, Ima, La Bcc Ravennate Forlivese Imolese, Regione Emilia-Romagna, Società Dolce e Unipol.