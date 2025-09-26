Il tour per l’anniversario, la festa arriva a Modena: "Cresciuti a pane e Carlino". Inviateci il ricordo più bello

Modena, 26 settembre 2025 – Una festa in città e con i lettori. Lunedì 6 ottobre alle ore 18 al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo (via San Carlo, 5), tappa modenese per il tour de ’Il Resto del Carlino’ che celebra 140 anni di storia. Due ore di interviste, talk, curiosità con i personaggi che rappresentano l’eccellenza e la memoria storica della nostra provincia. Ad aprire l’evento, il benvenuto istituzionale con il vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini, il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente della Fondazione Collegio San Carlo, Vittorio Lugli, che ha messo a disposizione la splendida location (dove poi si terrà un cocktail finale curato da Cirfood insieme all’associazione ’Il Tortellante’).

Tra l’altro la stessa Fondazione Collegio San Carlo ha dato il via alle celebrazioni per un altro anniversario speciale, i suoi 400 anni dalla fondazione (è nata nel 1626). Sarà una serata amarcord, ma non solo: ricordi e aneddoti del passato verranno proiettati nel futuro, un futuro da scrivere insieme. Tanti ospiti si alterneranno sul palco insieme ai giornalisti della redazione di Modena e altre firme storiche del nostro giornale. Si spazierà dalla cucina emiliana, rinomata in tutto il mondo, con lo chef stellato Massimo Bottura, al mito della famiglia Panini rappresentata da Antonio Panini. E poi il mondo della cultura avrà voce attraverso Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi e Donatella Pieri, presidente della Fondazione Ago. Protagonista anche il soprano Raina Kabaivanska che lo scorso anno ha festeggiato 90 anni, tutti dedicati alla lirica con passione e dedizione.

A seguire, si parlerà sempre del potere della musica, capace di far dialogare più generazioni, con il cantautore Alberto Bertoli. Mentre l’artista Daniel Bund ci farà entrare nel suo immaginario fatto di personaggi unici ma, soprattutto, di sogni realizzati. Ospiti anche Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group e Claudia Cremonini, responsabile comunicazione e relazioni esterne del gruppo Cremonini. Due imprese conosciute in tutto il mondo in due settori strategici: ceramiche e agroalimentare. Infine, tre personaggi simbolo dello sport modenese: Carlo Rivetti, presidente del Modena calcio; Giovanni Carnevali, amministratore delegato e dg del Sassuolo Calcio; e Giulia Gabana, presidente di Modena Volley.

Ma anche i lettori saranno protagonisti: da oggi, infatti, potranno inviare alla mail della redazione di Modena (cronaca.modena@ilrestodelcarlino.it) un loro ricordo speciale legato al Resto del Carlino, un aneddoto o una foto simbolo del legame con l’edizione della loro città. Qui a Modena si dice ’Cresciuti a pane e Carlino’ ed è così che chiameremo questa iniziativa (da indicare nell’oggetto della mail): il racconto più emozionante verrà letto sul palco nel corso della serata che sarà possibile seguire anche in streaming. Per partecipare alla serata a teatro è possibile iscriversi al link http://ilrestodelcarlino.it/140/tour-modena.