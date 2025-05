Il vescovo Giovanni Mosciatti: "Dai potenti ai giovani in crisi, la Chiesa resta la casa di tutti. La lezione del Papa continua"

E intervistando il Vescovo come non si può finire a parlare di Francesco.

Giovanni Mosciatti, è stato il Papa della rivoluzione?

"E’ sempre difficile usare questo termine. Se proprio vogliamo dirla tutta, Bergoglio appena eletto pareva un pontefice quasi conservatore, poi, pian piano, senza mai uscire dal solco della tradizione, ha aperto il suo sguardo alle novità. Rivoluzione può essere un termine eccessivamente forte, basti solo pensare a quel ’prendiamo il largo’ di Giovanni Paolo II quanto fu innovativo per l’epoca".

Vescovo, ma con le dovute proporzioni, anche un giornale con una storia di 140 anni come il nostro è giusto che navighi nel solo della tradizione continuando a guardare avanti?

"Sì, perché se ti allontani troppo dalla tua storia è come se perdessi di vista ciò che sei".

E Francesco non lo ha mai fatto...

"Su quella tradizione ha messo nuovi innesti di vita. In questi giorni mi sono davvero accorto che di cose ne ha realizzate, tante. A partire dalle parole che ha fatto entrare nella cultura, per esempio la ’chiesa come ospedale da campo’, vicina a tutti i sofferenti o al messaggio anticonformistico lanciato contro la ’cultura dello scarto’".

Qual è il ruolo della Chiesa nella società di oggi?

"La Chiesa annuncia e vive la speranza che è Cristo. E il mio ragionamento parte proprio dai funerali del Papa: perché così tanta gente ci è andata? Perché i grandi del mondo si sono ritrovati lì? Perché il faccia a faccia fra i capi di due potenze mondiali (l’iconico incontro fra Trump e Zelensky, ndr)?".

Perché?

"Perché la Chiesa rimane un luogo ancora libero, dove incontrarsi non costa nulla. Avvenimenti come il funerale del Papa ci ricordano ancora che in chiesa siamo ancora tutti umani e possiamo sempre essere accolti".

Qual è la lezione ?

"Che la fede conserva ancora intatti i suoi valori, nonostante il passare del tempo, nonostante le difficoltà è un carro che sa andare ancora forte, perché il suo cavallo principale è Cristo".

Momenti, quelli degli ultimi giorni, che abbiamo visto tutti sulle pagine de quotidiani e non solo. Ma qual è Vescovo il suo rapporto con i giornali?

"Neanche a dirlo, sono come il pane quotidiano. Da sempre la lettura è un momento importante della mia giornata, che ora si è trasferito in buona parte sul web. Vengo da Matelica, nelle Marche, e quotidiani locali come il Carlino sono un grande strumento per capire come gira la realtà".

Si spieghi meglio.

"Chi scrive sui giornali locali ha il compito di gettare uno sguardo ancora più profondo sui fatti. Andare a vedere cosa succede è lo strumento in più al servizio di un giornalista che lavora a stretto contatto col territorio, andando a guardare oltre i limiti del proprio orticello".

La verifica dei fatti, una sorta di ’comandamento’ per chi fa il mestiere.

"Vedere e verificare è la cosa più importante. La notizia all’impronta non basta più nell’era di internet. Oggi occorre approfondire, snocciolare, arrivare a dare una risposta alla domanda: perché?".

Possono i giornali essere un faro nell’era social?

"I social sono una grande invenzione, ma possono diventare il luogo della pancia e del giudizio dato nascondendosi dietro le cose. Il be collegamento che c’è fra le persone rischia di diventare un mercato aperto senza regole. Ecco, lì può intervenire i giornalista, che non spara perché la pancia glielo chiede, ma scrive con il dovere di informare, correttamente".

E sui social ci sono soprattutto i ragazzi da difendere.

"Beh, i giovani vanno soprattutto presi sul serio. Alla Caritas abbiamo in essere accordi con le scuole superiori: i ragazzi, quando si comportano male e rischiano di essere sospesi, vengono mandati da noi. Improvvisamente scoprono che quanto fanno può essere veramente utile. Quindi dico: bisogna dar loro fiducia e progettare assieme a loro, prenderli sul serio. Non è vero che non ci sono, a volte hanno solo bisogno di essere ascoltati. E la Chiesa può diventare allora uno strumento per far crescere il desiderio educativo".