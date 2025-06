Il vescovo Livio Corazza: "Come tanti alluvionati anch’io, se piove, ho paura. Ma ci stimoli a reagire"

Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, dal suo punto di vista come sta la città di Forlì?

"Non c’è una sola Forlì. C’è la Forlì di chi pensa di star bene e una Forlì di chi, purtroppo, non sta bene. Chi pensa di star bene, spesso ignora chi sta male. E l’indifferenza tra questi due mondi non promette niente di buono, a lungo andare. E aumentano le persone che stanno male per tanti motivi. Il rapporto Caritas, sulle povertà e le risorse del 2024, ci indica chiaramente che ci sono tanti tipi di povertà, tutte in crescita, non sono solo quelle materiali: emergenza educativa, di cui le cosiddette baby gang sono un segnale, l’inverno demografico, la povertà di chi lavora, la solitudine degli anziani, la mancanza di alloggi…".

Lei vive nel seminario di via Lunga e ha rivendicato di essere stato alluvionato. E che, come tanti, si preoccupa quando le previsioni meteo annunciano pioggia. Questa paura può passare o bisogna conviverci?

"La paura è uno stimolo per non rassegnarci. Ma come è successo durante l’alluvione del ’23, si vive in modo molto diverso il fenomeno delle piogge intense: c’è chi ha paura e chi no. La paura può bloccare ma può anche provocare una reazione positiva. Al momento vedo che, a parte qualche lavoro sulle strade, siamo un po’ fermi".

Oltre due anni dopo l’alluvione, Forlì le pare risollevata o rassegnata? La ricostruzione ancora non è terminata, né quella pubblica né quella privata.

"Per quello che mi riguarda, condivido la sorte di tante famiglie, alle promesse non sono seguiti i fatti. Stiamo attendendo risposte concrete per i danni che hanno subito il seminario e le strutture di almeno due parrocchie. Ringraziamo i tanti benefattori forlivesi e non solo, ma non sono sufficienti".

Lei ha rilanciato in molte occasioni il tema del Giubileo 2025, la speranza. Vede dei segni di speranza nonostante guerre, carovita e altre nuove e vecchie emergenze?

"La speranza per un cristiano è Cristo, morto e risorto. Ci sono coloro che non badando ai propri interessi si donano con amore per chi è solo e dimenticato, e questi sono un segno di speranza. Spero, prego perché siano sempre più numerosi".

Nel 2027 la sua terra d’origine, Pordenone, sarà capitale italiana della cultura. Può dirci qualcosa di come è stata accolta la vittoria? Le piacerebbe se nel 2028 toccasse a Forlì?

"A Pordenone hanno puntato sui giovani. Forlì sulla bellezza. E la bellezza è sempre giovane".

Nel caso, la diocesi potrebbe valorizzare il proprio patrimonio artistico e architettonico?

"La Chiesa ha ereditato dalle precedenti generazioni straordinarie opere d’arte. L’arte forlivese è per la gran parte cristiana. Siamo ben felici di collaborare, come già lo facciamo, nel valorizzare il nostro patrimonio. Si venga o meno riconosciuti come città della cultura, condividiamo il progetto di fare sistema sulle tante risorse culturali del territorio".

Il 2028 saranno anche 600 anni del miracolo della Madonna del Fuoco. Quale sarà il filo conduttore delle celebrazioni? Al di là del programma religioso, c’è qualcosa che le piacerebbe organizzare?

"Ho un sogno: una grande celebrazione con tutti i cori e le bande della diocesi per una messa in onore della Madonna del Fuoco, la ‘donna’, come la chiamava Gesù. E poi la consegna in tutte le case del quadro della Madonna del Fuoco con la tradizionale candela accesa. In una casa era, nello specifico una scuola, e in una casa deve restare: la chiesa è la casa della comunità".

Visto che celebriamo i 140 anni della testata, quali opportunità e insidie vede nella comunicazione di oggi, tra nuovi e vecchi media? Anche in riferimento ai giovani.

"Intanto ringrazio Il Resto del Carlino, in particolare la redazione di Forlì, per il servizio che offre. Papa Leone ha chiesto di disarmare le parole. Purtroppo oggi la comunicazione deve urlare le parole per farsi ascoltare – e acquistare –, ma questo non aiuta il cittadino a capire e a fidarsi dei mezzi di comunicazione. Possono diventare una grande risorsa per la pace, la democrazia e la salute psicofisica delle persone. Oppure accendere e alimentare i conflitti…".

Lei usa i social media, a parte Whatsapp? E che uso ne fa? Si è dato delle regole, in merito per esempio al tempo di utilizzo?

"Sono molto su Whatsapp, ma cerco di essere sintetico e di completare i messaggi con interventi dal vivo, altrimenti sono incompleti. La foto o lo scritto non basta per una relazione. È fondamentale il rapporto personale. Oggi preferiamo il virtuale al reale anche nel rapporto con Dio e la comunità. Basti vedere la messa: è molto seguita per televisione o sui social, ma poi si trascura il contatto diretto".