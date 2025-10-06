"Informazione pungolo per chi governa"

Mezzetti*

Al Resto del Carlino faccio tanti auguri per questi 140 anni con la consapevolezza che questi sono tempi di enormi mutazioni, ma saper cambiare mantenendo un forte legame con la realtà locale che si racconta è probabilmente il vero segreto di longevità per un quotidiano in un’epoca nella quale siamo assediati dalle informazioni.

La cronaca locale consente di dare voce a piccole e grandi questioni, mette in risalto le storie delle persone, racconta i fatti, è un pungolo per chi governa. È, insomma, lo specchio fedele di una comunità. E mi piace sottolineare che questa formula funziona perché alla dimensione cartacea si è aggiunta quella digitale. È una trasformazione inevitabile che può tuttavia avvicinare nuovi lettori che ormai non si affidano più al cartaceo ma si informano in altri modi e, grazie alle nuove tecnologie, possono mantenere il legame con la propria dimensione territoriale, addirittura a distanza.

Personalmente io sono ancora affezionato al cartaceo ma ormai, per comodità, sempre più spesso ricorro alla consultazione digitale dell’edizione del quotidiano. E’ un segno dei tempi e, anche per il ruolo che oggi ricopro, è un rito del mattino indispensabile per avviare la giornata.

Da sindaco che vive questi tempi complessi vorrei che fossero raccontate sempre di più storie positive, senza omettere quelle negative. Modena è una città che è cresciuta e ha prosperato grazie alla coesione sociale, un fattore che ha fatto la differenza nella nostra città e che in questo momento è a rischio anche a causa dell’aumento delle disuguaglianze.

Anche per questo motivo, quindi, raccontare storie esemplari può essere importante, per l’effetto positivo che innescano. Ancora tanti auguri Carlino!

* Sindaco di Modena