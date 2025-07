Infrastrutture, cultura e turismo. Orgoglio Acquaroli

Primo ospite della tappa maceratese del tour del nostro quotidiano – che con forum e incontri con i cittadini in giro per l’Italia festeggia i suoi 140 anni di attività – è Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. In dialogo con lui Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, nella cornice dell’intimo cortile di palazzo Conventati.

I 40 anni del Carlino: il nostro speciale

Territorio, cultura e informazione i temi al centro del confronto, con focus sulla crescita della Regione e sull’importanza di continuare a investire nel progresso tecnologico e informativo. "La scoperta che ho fatto con più piacere nelle Marche risiede nelle particolarità e nel carattere dei marchigiani – inizia il presidente Acquaroli –. Sento dai cittadini un forte attaccamento alle loro radici, visibile anche nello sforzo di imprenditori, professionisti e giovani. Per questo, possiamo rivendicare un bel protagonismo sotto molteplici punti di vista: siamo diventati, ad esempio, la prima regione per le start up innovative, oltre a essere stati sede di importanti summit mondiali quali il G7 della salute".

Costante è il lavoro per porre il nostro territorio sempre più al centro del Paese: "Fra qualche giorno avremo il nuovo vettore che si aggiudicherà il volo giornaliero per Roma, Milano e Napoli. Per quanto riguarda l’alta velocità, il Governo ha nominato un commissario per la linea adriatica, permettendo di sviluppare iter progettuali per la realizzazione di opere importanti". Su invito del vicedirettore Baroncini, spazio poi a una riflessione sulla cultura, che dimostra la sua centralità con realtà quali lo Sferisterio e i teatri incastonati nei borghi.

"La cultura è un asset strategico fondamentale, specie per noi che godiamo di una bellezza diffusa su tutto il territorio – dice Acquaroli –. La fama dello Sferisterio va oltre il confine regionale e i turisti stranieri sono aumentati notevolmente negli ultimi anni (+28% rispetto al 2019). Di pari passo va l’interesse per il nostro entroterra e la sua gastronomia, che è importante riuscire a preservare insieme con la manifattura e l’artigianalità di cui siamo emblema". A chiudere il confronto, il tema direttamente connesso al nostro Carlino: l’informazione e le sue sfaccettature. "Una corretta informazione è essenziale per conservare la credibilità delle Istituzioni – conclude Acquaroli –, sia quando pensano di far bene che quando sbagliano. Più si racconta una notizia in maniera neutra e professionale e più si fa servizio alla democrazia, riaccendendo l’interesse dei cittadini nei suoi confronti".

Martina Di Marco