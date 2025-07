Insieme da più di 100 anni nel segno della mutualità

Istituto di credito? Non solo. La Banca del Piceno è il frutto di una lunga evoluzione legata alla storia del mutualismo cooperativo del territorio. Tutto inizia nel 1898 con la nascita della Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Castignano, seguita nel 1901 da quella di Montalto delle Marche, poi da Acquaviva Picena (1902) e San Giacomo della Marca (1903). Nel tempo, queste realtà si unirono per dar vita a istituzioni più strutturate. Nel 1971, la fusione tra le Casse di Acquaviva Picena e San Giacomo della Marca portò alla nascita della Cassa Rurale ed Artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone. Nel 1994 diventò la Bcc di Acquaviva e Monteprandone e, l’anno successivo, si fuse con la Bcc di Colli del Tronto, dando vita alla Bcc Banca Picena Truentina.

Sempre nel 1995, la fusione delle Casse di Castignano, Rotella, Montalto Marche e valle dell’Aso generò la Bcc Picena. Il percorso di aggregazione è stato lungo, ma ha consentito all’Istituto di evolvere, acquisire prestigio e competenze da spendere in chiave strategica. L’iter di trasformazione si è concluso nel 2018, con la nascita dell’attuale Banca del Piceno, frutto dell’unione tra Banca Picena Truentina e Bcc Picena. Per finire, nel 2019, l’istituto è entrato nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, solido gruppo nazionale. Oggi, si configura come la più grande Bcc delle Marche e dell’Abruzzo e opera come una ‘banca di comunità’ con una copertura capillare di 28 sportelli dislocati su quattro province. La missione resta lo sviluppo economico e sociale del territorio, destinando il 99% delle erogazioni a soci e clienti locali. Con oltre 45mila clienti, 6.200 soci e circa 200 dipendenti, la Banca del Piceno continua a crescere nel segno di mutualità, territorialità e innovazione.