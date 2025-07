Iole Mazzone: "Innamorata del cinema fin da bambina, sogno l’Accademia"

Tra gli ospiti della serata anche l’attrice ascolana Iole Mazzone. Nipote del grande allenatore di calcio Carlo Mazzone, ha intrapreso sin da piccola il percorso da attrice e oggi è una delle più apprezzate in tutta Italia. Su Amazon Prime è disponibile ‘Come un Padre’, il film realizzato proprio in onore del nonno ‘Carletto’. Iole è poi reduce dal successo di ‘L’età giusta’, il film di Alessio di Cosimo che ha vinto il premio ‘Anna Magnani’ e il premio ‘Giuliano Gemma’ assegnato a lei come attrice rivelazione.

Iole, come è nata questa passione per il cinema?

"In realtà la passione per la recitazione l’ho sempre avuta. A sei anni ripetevo a memoria tutte le battute del film ‘ET’ di Spielberg e poi a casa facevo recite e spettacoli. Mi piaceva esibirmi e questo fa davvero parte del mio carattere. A 14 anni ho iniziato a studiare nel Laboratorio Minimo Teatro dove ancora oggi mi esibisco negli spettacoli e nelle commedie che allestiscono".

Uno studio continuo per arrivare in vetta?

"Sto studiando per fare il provino per entrare nell’Accademia del Cinema. Un percorso difficile, ma voglio provarci".

Il cognome Mazzone è stato più di aiuto o ha creato troppe attese?

"In realtà la mia famiglia mi ha lasciato percorrere la mia strada. Certo, sono orgogliosa di avere questo cognome e quando abbiamo realizzato il film ‘Come un Padre’ dedicato a nonno Carlo, ho capito quanto la gente gli vuole ancora bene. Ho trascorso le giornate con Roby Baggio, una persona eccezionale, con Pep Guardiola, con Francesco Totti e ho capito chi era Carletto Mazzone allenatore. Quando ha smesso di allenare io avevo solo 5 anni e ho conosciuto soltanto il Carlo nonno amorevole e che mi manca tantissimo". ‘

’Come un Padre’ è il film a cui è più legata?

"Ho provato fortissime emozioni in questo film, anche quando ho scritto la sceneggiatura per tutta la parte di nonno giovane con i racconti di suo padre e sua madre. E poi l’amore dei tifosi, ma anche di tanta gente comune che magari neanche segue il calcio. Impossibile non essere legata a questo film, ma di mia recitazione ce n’è davvero poca. Invece, ne ‘L’età giusta’ ho un ruolo importante e devo dire che è stata una esperienza fantastica al fianco di attrici come Gigliola Cinquetti, Valeria Fabrizi, Paola Pitagora".

Valerio Rosa