Iva Zanicchi, cantante e diva: "Giornale preferito di mio papà. Per noi leggerlo era un rituale"

di Luciano Manzotti

"Il Carlino era il giornale preferito di mio papà Zeffiro. La lettura era un rituale. Guai a fare una piega, doveva arrivare sul suo tavolo perfetto. Quando ero piccola mi mandava a comprarlo in una specie di edicola vicino a casa nostra, ma ero così timida che mi vergognavo persino a chiederlo all’edicolante".

I ricordi di Iva Zanicchi si fanno sempre più vibranti, quando parla della sua infanzia e dei suoi luoghi del cuore. "Papà ci fece scoprire le gioie della lettura proprio leggendo il quotidiano, con tutte le informazioni che riguardavano la nostra terra. La prima finestra sul mondo". Talentuosa, appassionata, grintosa, sanguigna. La più empatica tra le Signore della canzone ha alle spalle una carriera di oltre 60 anni dalle mille sfaccettature: da Sanremo a Ok, il prezzo è giusto, dalle fortunate tournée all’estero al Parlamento Europeo, dalla tv al teatro, dalla fiction al cinema, alla scrittura. Eppure, questa leggenda della musica italiana, quando parla della sua terra, ancora si emoziona.

Iva, le sue montagne, il piccolo borgo di Vaglie di Ligonchio, nella sua storia tornano sempre.

"Guai dimenticare chi sei stato e da dove vieni, perché le radici sono fondamentali. Vivo in Brianza da una vita ma quando torno nel mio paese riconosco tutti: le strade, i miei boschi, la gente, gli alberi, la casa in cui sono nata. Ma amo anche Reggio. Quando da ragazzina scesi dai monti per venire a studiare musica, la città mi accolse meravigliosamente. Monumenti storici come il teatro Valli e l’Ariosto, mi riempiono di gioia e ogni volta che torno in città mi fermo a contemplarli. Ricordo con amore il mio maestro Leopoldo Bertani, non vedente, che mi dava lezioni di canto. Aveva lo studio in via Roma. E poi la mia sartina Ines Costi, una donna molto intelligente. Mi ha regalato i primi abiti. Non volevo pesare sulla famiglia. Soldi ce n’erano pochi, papà operaio e quattro figli".

A Ligonchio, suo paese natale, girava anche una cartolina in cui c’era scritto: "Questo è il paese di Iva Zanicchi", se lo ricorda?

"Era un mio amico fotografo. Metteva le mie foto in versione estiva ma anche invernale".

Nella sua lunga carriera, ci sono ben tre vittorie a Sanremo. Ricorda la più bella?

"Sicuramente quella del ‘69 in coppia con Bobby Solo. Quella di “Zingara”, insomma. Una canzone talmente accattivante già dall’attacco... Si capiva che avrebbe avuto fortuna. Anche la concorrenza venne a farci i complimenti".

Un festival invece da dimenticare?

"Quello della mia prima vittoria. Era il 1967 e cantavo “Non pensare a me”, in coppia con Claudio Villa. La terribile morte di Luigi Tenco fu sconvolgente per tutti quanti".

Lo scorso anno le hanno dato il premio alla carriera e nel 2022 in gara con “Voglio amarti”. Sempre emozionante?

"Sì, sempre una bella scarica di adrenalina. E poi l’incontro col pubblico è sempre un’esperienza nuova. Ora arrivo da un’estate piena di soddisfazioni. Ho fatto spettacoli in giro per la nostra bella Italia e mi sono divertita un mondo".

La sua canzone estiva “Dolce far niente“ l’hanno suonata un po’ ovunque, com’è stato lavorare con musicisti giovanissimi come A-Clark e Vinny?

"Molto stimolante. Poi i giovani di oggi sono così belli, spavaldi, hanno una grinta. Collaborare con loro ti mette una carica incredibile. Io sono sempre in mezzo ai giovani. Ho due nipoti che amo alla follia: Virginia e Luca (figli di Michela Ansoldi, l’unica figlia di Iva, ndr). Virginia ha anche una bellissima voce. Mi segue spesso nei concerti, ci divertiamo molto insieme".

Nei suoi spettacoli racconta ancora le barzellette?

"Non c’è niente da fare è più forte di me. Ne so alcune in dialetto reggiano da morire dal ridere".

Cantante, conduttrice, scrittrice, opinionista: il suo percorso è lastricato di successi e di ruoli diversi. Cosa vede nel suo futuro?

"Aggiungerei anche ballerina. Non dimentichiamo che a Ballando con le stelle, alla mia veneranda età, mi sono data da fare parecchio. Lo dico sempre, non bisogna mai fermarsi. Anche alle donne e agli uomini della mia età consiglio di mantenere viva la curiosità. Leggete, fate camminate, andate a ballare. Nella mia vita ho avuto cose bellissime ma anche grandi dispiaceri come la morte dei miei genitori, di mio fratello Antonio e del mio ’Pippi’ ( il compagno Fausto Pinna, scomparso lo scorso anno, ndr). Loro è come se fossero ancora qui con me, non passa giorno che io non pensi ai miei cari che non ci sono più".

Lei guarda sempre al futuro. Progetti per il prossimo anno?

"Sto provinando tante nuove canzoni che mi piacciono tanto e poi ancora televisione".