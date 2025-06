La città delle ceramiche. Richiama artisti da tutto il mondo. La tradizione è nata nel ’500

Faenza è una città ma è anche uno stile – la ‘faience’ – e un premio, quello eponimo che ogni due anni, dal 1938, incorona l’artista più geniale fra i suoi contemporanei in quella che è la forma d’arte più universale di tutte: la ceramica. La ‘Palma d’oro’ della ceramica non poteva non essere assegnata qui: la città è considerata la capitale di questa forma d’arte almeno dal 1908, quando Gaetano Ballardini decise di accorpare in un unico luogo – il Museo internazionale delle ceramiche, appunto – tutte le collezioni presenti in città, arricchendole poi grazie a un’accurata politica di acquisizione di opere, che col tempo ha consentito al Mic di costituire sezioni dedicate alla ceramica ellenistica, romana, islamica, precolombiana, e ovviamente orientale. Già nei secoli precedenti Faenza era punteggiata di botteghe, tanto che in inglese e francese il termine ‘faience’ è proprio sinonimo di maiolica: un’identificazione nata nella seconda metà del ‘500, all’epoca dei ‘bianchi di Faenza’, i quali dominarono il gusto per almeno un secolo, e che poi ebbe un’evoluzione in direzione dei ‘bianchi e blu’, complice l’arrivo in Europa degli stili orientali.

Oggi le botteghe e gli atelier a Faenza sono una sessantina; il dna del ceramista si è molto evoluto negli ultimi decenni: mentre un tempo era qualcuno nato e cresciuto in città, plasmato dagli anni sui banchi dell’Istituto Ballardini e dai primi lavori in bottega, in attesa di avviare una propria produzione, oggi molti ceramisti arrivano a Faenza da adulti, spesso da altri continenti – è il caso di Ana Hillar o di Martha Pachón Rodríguez, rispettivamente argentina e colombiana, o del camerunense Victor Fotso Nyie, transitato qui prima di approdare alla Biennale di Venezia – attratti dall’hummus artistico cittadino. Una galassia che ha il suo rito in Argillà, Festival internazionale della ceramica che ogni due anni porta a Faenza centinaia di artisti da tutta Europa e non solo.

Per il mondo delle botteghe gli ultimi anni sono stati tuttavia estremamente complicati: la crisi energetica e l’inflazione sono intervenute in un ambito che già quindici anni fa subì un primo durissimo colpo dall’ingresso nel mercato delle produzioni cinesi; non a caso l’occupazione nel settore in tutta Italia è calata dal 2010 a oggi. Tanto che l’associazione italiana Città delle ceramiche, che ha il suo quartier generale proprio a Faenza, sta considerando sempre più concretamente l’ipotesi di qualcosa di simile a un marchio Igp per la maiolica e per le altre produzioni italiane.

Sul mondo della ceramica faentina si è poi abbattuta anche l’alluvione del 2023, che ha visto atelier, musei e botteghe devastati da acqua e fango. Una ferita che non si è del tutto rimarginata: "Si spalancò un vuoto che abbiamo cercato di colmare – ricorda Andrea Salvatori, ultimo faentino ad aggiudicarsi il Premio Faenza, nel 2009, e che due anni fa aprì la porta del suo studio di Solarolo ritrovandolo interamente ricoperto del fango arrivato qui dall’Appennino –. Un materiale con cui ero abituato a creare era diventato all’improvviso fonte di distruzione. Capii subito che dovevo conservare quel fango, che poi effettivamente è diventato argilla ed è stato utilizzato per dare vita a delle serie di opere. Dobbiamo pensare alla ceramica come a un qualcosa che riempie quei vuoti della storia causati da grandi sconvolgimenti. Quelle che un tempo chiamavamo ’medioevo ellenico’ è in realtà ormai noto come periodo ‘geometrico’, proprio con riferimento alla ceramica che gli ateniesi avevano continuato a produrre, nonostante gli sconvolgimenti. E lo stesso è successo altrove: è la ceramica a raccontarci chi erano popoli che oggi non esistono più – osserva Salvatori –. Ci attende forse un’epoca di turbolenze: trovo in qualche modo rassicurante pensare che esista un materiale che non può andare perduto".

Filippo Donati