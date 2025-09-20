La città nel pallone: "Cesena, dieci anni ancora con gli americani"

Cesena, 20 settembre 2025 – "La proprietà si è così innamorata del Cesena, che secondo me potrebbe restare per altri dieci anni". Se a dirlo è il direttore generale Corrado Di Taranto allora c’è assolutamente da fidarsi. E’ quanto il dirigente ha infatti spiegato nel corso della cerimonia dei 140 anni de Il Resto del Carlino nel corso della quale non poteva certo mancare il Cesena, seppur alla vigilia di una gara difficile e importante come quella che attende i bianconeri oggi a a Venezia, squadra che punta a tornare subito in A. "Firmare per un pareggio? Già fatto" scherza il dg.

Al secondo anno a Cesena, in questa stagione Di Taranto si è preso anche la responsabilità di scegliere il nuovo direttore sportivo Filippo Fusco. "Lo scorso anno, con la squadra neopromossa in B – ha spiegato – la stagione era un po’ un’incognita, avevamo già tanti ragazzi giovani talentuosi che erano già una scommessa, per mantenere e consolidare la categoria abbiamo rilanciato la scommessa e quest’anno ho scelto un direttore sportivo che avrebbe seguito in maniera pedissequa la mia strategia. L’obiettivo è andare ai playoff anche quest’anno, prima di tutto si punta alla salvezza e poi si deve sempre puntare anche più in alto".

Al fianco di Di Taranto, il Condor Massimo Agostini, icona del Cesena, secondo marcatore della storia bianconera dietro a Dario Hübner. Da quest’anno non solo membro del consiglio di amministrazione, ma anche responsabile del settore giovanile. "Non potevo rifiutarmi – ha spiegato –, il Cesena per me è una seconda pelle, sono nato nel settore giovanile del Cesena e vorrei che da qui arrivassero in alto tutti i nostri ragazzi. La maggior parte dei giovani che stanno giocando a Cesena potrebbero raggiungere sogni importanti". Una responsabilità enorme, considerando che da sempre il Cesena è fucina di giovani talenti. "Se è più facile far gol o fare il dirigente? E’ diverso, questo è un impegno e una responsabilità quotidiana".