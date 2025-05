La Clai, la A2 e la missione futuro: "I giovani sono la linfa del club"

L’anniversario del Carlino è coinciso con la prima storica stagione in serie A2 della Clai Imola. Il club biancoblù lavora in campo femminile da decenni, cresce tante ragazze e le lancia sul quel rettangolo di taraflex 18x9 metri, l’attività si svolge nelle palestre di Imola e in alcuni paesi del circondario. Quest’anno l’annata in serie A2, seguita alla promozione nella seconda categoria nazionale ottenuta nel 2024. Un campionato pieno di sacrifici dove l’obiettivo era quello di ottenere la salvezza arrivata nell’ultima partita della Pool Retrocessione con un secco 3-0 inflitto a Concorezzo.

Obiettivo centrato con in panchina la coppia di allenatori formato da Dominico Speek e Massimo Benedetti ed un gruppo di ragazze che ha saputo lottare e crederci fino all’ultimo pallone. Un’impresa raccontata anche dal Carlino: "E’ uno dei quotidiani miei quotidiani preferiti – dice Stefano Mongardi presidente della Clai Imola –, mi piace sfogliarlo quando faccio colazione, ma poi lo leggo in maniera più approfondita e con calma la sera. Leggo di pallavolo, basket, ma anche tutti gli altri sport e sulle pagine del Carlino trovo tutto quello che mi serve per essere informato".

Mongardi è anche presidente della Grifo Basket: "Nella mia camera ci sono appese le pagine della promozione in serie C con la Grifo, e ovviamente le pagine della promozione dalla serie B1 all’A2 della Clai. A questo ho aggiunto quella che riguarda la permanenza in serie A2 ottenuta dalla squadra qualche settimana fa. Ogni pagina mi ricorda una bella storia sportiva della nostra bella città di Imola. Una cosa che mi piace tanto del giornale sono le foto a colori e queste provocano sempre emozione".

La Clai è al lavoro per costruire la nuova squadra: annunciato il nuovo coach, Simone Bendandi. "Al primo tassello per la stagione che verrà. Al momento posso dire che avremo ancora con noi Arianna Gambini, lei sarà il nostro libero- Per quanto riguarda tutte le altre giocatrici, parleremo con chi verrà confermata e ringrazieremo le ragazze che andranno altrove". Le idee per il prossimo campionato sono chiare: "Rispetto a quest’anno ci saranno più retrocessioni, la federazione vuole aggiungere fra la serie A2 e la serie B1 il campionato di A3. Dovremo alzare l’asticella facendo una squadra ancora più competitiva di quella vista all’opera nell’ultimo torneo. Ci faremo trovare pronti e speriamo di leggere tante belle notizie sul Carlino che ci riguardino".

Il nuovo tecnico è il passaggio fondamentale per la costruzione della nuova squadra, quella che sarà in campo nella stagione 2025/2026. Prossimi passi? La Clai Imola parlerà con le proprie giocatrici e arriveranno le prime conferme, poi si procederà all’ingaggio di nuovi elementi che possano far fare alla squadra un campionato ancora più tranquillo di quanto non sia stato l’ultimo.

Intanto il club è molto attivo anche sul settore giovanile: "Il futuro passa dal vivaio e dalla crescita di tutto il movimento. Da tanti anni la Clai lavora sotto questo punto di vista con istruttori qualificati e tante persone che ci aiutano a mandare in campo tutte le settimane tante squadre. Le nostre ragazzine si allenano nelle palestre di Imola e in quelle dei paesi limitrofi, il settore giovanile sarà sempre la base del nostro club e la linfa per andare avanti. Ringrazio i genitori e le famiglie che si fidano del lavoro fatto dalla Clai Imola, gli sponsor che ci sostengono e tutte le persone che contribuiscono alla crescita della nostra società ogni giorno dell’anno". Il futuro è già cominciato e passa dalla crescita dell’attività di base arrivando fino alla prima squadra.