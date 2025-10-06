La fondazione nel 1961. L’album dei calciatori, poi le altre collezioni

La Panini venne fondata nel 1961 quando i fratelli Panini, già titolari nel 1945 di un chiosco nel corso Duomo di Modena, gestito dalla madre e nel 1954 dell’omonima Agenzia di distribuzione di giornali, decisero di commercializzare la prima collezione Calciatori Panini: sulla copertina il milanista Nils Liedholm. Aerei e missili, del 1965, fu invece la prima raccolta di figurine diversa da quella dei Calciatori, seguita da Animali di tutto il mondo. Da allora fino al 1988, l’azienda modenese è stata gestita dalla famiglia Panini (quattro fratelli: Giuseppe, Benito, Umberto, Franco) ampliandosi di anno in anno sino a raggiungere fatturati nell’ordine dei 100 miliardi di lire. Nel 1970 viene pubblicato l’Almanacco illustrato del calcio italiano; è invece del 1972-73 il primo album con le figurine autoadesive. Nel settembre del 2013 acquisisce il ramo di azienda dei periodici Disney in Italia produttrice di fumetti storici come Topolino. Oggi Il Gruppo Panini, la cui sede è rimasta nella città di Modena, rappresenta il leader mondiale nella produzione di figurine: oltre 5 milioni all’anno. Cinquanta le collezioni lanciate ogni anno. In seguito ad importanti investimenti nel settore dell’editoria, la Panini è divenuto il quarto editore in Europa nel settore dei ragazzi oltre a sviluppare numerose iniziative nel settore dei nuovi media, sia online, sia off line, con il marchio Panini Interactive.