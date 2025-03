La forza di Confartigianato: "Aperti nuovi uffici per restare accanto alle imprese del territorio"

Presidiare il territorio ed essere protagonisti della comunità: è questa la missione di Confartigianato, radicata nell’area metropolitana, regionale e nazionale. Un obiettivo condiviso anche dal Resto del Carlino, che celebra 140 anni di attività. A illustrare questo rapporto, le visioni e le sfide future di Confartigianato è Amilcare Renzi, segretario regionale per l’ Emilia-Romagna. "Il Resto del Carlino lo sentiamo nostro: racconta le realtà territoriali in cui siamo presenti con uffici in tutti i Comuni sopra i 15mila abitanti. C’è un legame molto stretto fin dagli inizi, e con orgoglio cerchiamo di portarlo avanti", sottolinea Renzi.

"In un momento in cui si razionalizzano i presidi territoriali – prosegue il numero uno regionale di Confartigianato – noi abbiamo fatto la scelta opposta: invece di chiudere, apriamo nuovi uffici, convinti che un’associazione d’impresa come Confartigianato abbia senso solo se è un protagonista attivo del territorio. Il nostro compito è stare accanto alle imprese, che chiamo ‘le luci della comunità’, capaci di ravvivare borghi e piccole realtà". Come sarebbero infatti senza artigiani e botteghe i nostri centri storici? "Gli artigiani vivono la comunità non solo sul piano economico, ma anche sociale. Entrano nelle case come manutentori, idraulici, elettricisti, e spesso si fanno carico di segnalare situazioni complesse alle istituzioni locali. Sono manifestazione culturale della comunità stessa, custodi delle tradizioni e della storia locale. Inoltre – continua il segretario – sosteniamo iniziative per i giovani, come campi da calcio per prevenire devianze. Non si tratta di marketing strategico, ma di una vicinanza concreta alla vita sociale. Sul versante dell’accoglienza, inseriamo collaboratori provenienti da altri Paesi e li formiamo attraverso centri specializzati, favorendo l’integrazione. In questo percorso, avere un giornale che ci accompagna negli eventi e nelle rivendicazioni è fondamentale".

Renzi si sofferma poi sull’attualità: "Viviamo un momento di grande trasformazione, con segnali di preoccupazione. Tuttavia, l’artigianato e la piccola impresa in Emilia-Romagna continuano a investire, modernizzandosi, soprattutto sul fronte della digitalizzazione. Guardiamo al futuro con fiducia, come dopo il Covid, quando i dati sulle esportazioni hanno confermato il ruolo trainante delle nostre imprese – prosegue –. Oggi, in un contesto complesso, il nostro settore si attrezza per affrontare le sfide della modernizzazione, mantenendosi ai massimi livelli nazionali".

E sulla sfondo ci sono i possibili dazi con gli Stati Uniti. "Stiamo imonitorando eventuali effetti – sottolinea Renzi – perché il nostro mondo, che guarda oltre i confini, sarà coinvolto. I piccoli imprenditori sono veri e propri eroi: lo hanno dimostrato di fronte a terremoti, alluvioni, emergenze. Si rimboccano le maniche e vanno avanti con determinazione. E proprio per questo vogliamo essere vicini a loro, garantendo attenzione e sostegno dalle istituzioni: se lo meritano, perché hanno reso ricca la nostra terra".

Fondamentale lo sguardo alla sostenibilità: "L’attenzione all’ambiente è molto sentita nel nostro mondo – osserva Renzi –. Molte imprese crescono puntando sulla sostenibilità. Le ‘imprese verdi’, oltre a curare giardini, si specializzano nella manutenzione del territorio, sempre più necessaria con i cambiamenti climatici. Avere imprese pronte alla salvaguardia ambientale è fondamentale, perché si tratta di un servizio essenziale per la collettività".

Insomma, innovazione, digitalizzazione, risorse umane e ricambio generazionale sono le principali sfide per il futuro di Confartigianato, secondo il segretario regionale Amilcare Renzi. "L’intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre aziende e il sistema associativo è impegnato a supportare gli imprenditori con momenti di formazione. Noi intendiamo l’Ai come strumento, non come sostituzione dell’uomo, e crediamo che unita alla creatività e all’unicità di prodotti e servizi che caratterizzano il nostro settore, possa rivelarsi estremamente utile per ottimizzare l’organizzazione aziendale e la produzione – ribadisce Renzi –. Il nostro obiettivo è che, entro il 2025-2026, almeno un’azienda su due adotti l’intelligenza artificiale in modo diffuso".

Un’altra grande sfida riguarda le risorse umane: la formazione e il rapporto stretto con il mondo della scuola e della comunità sono elementi fondamentali per il futuro del comparto. "Il legame con i giovani e con il mondo scolastico è cruciale – ribadisce Renzi –. Guardando ai numeri, il 9% delle imprese artigiane è guidato da ragazzi, e uno su tre ha la cultura dell’intraprendere e il desiderio di diventare artigiano. Questo è un segnale positivo per il settore, che ha tutte le caratteristiche per affrontare con successo le sfide future". In questo senso il ricambio generazionale è un altro tema centrale per Confartigianato. "È una questione che sta molto a cuore al nostro sistema associativo – chiosa Renzi –. Abbiamo infatti strutture dedicate per accompagnare il passaggio generazionale all’interno delle imprese".